Эксперты назвали возможных конкурентов Lada Vesta с новым двигателем 1.8 Evo

Эксперты автоотрасли спрогнозировали стоимость Lada Vesta с вариатором

Доплата за вариатор отечественной Lada Vesta с новым мотором 1.8 Evo вряд ли превысит 100 тысяч рублей. Таким прогнозом с «Российской газетой» поделился руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

«Если провести сравнение с предыдущим поколением Весты, доплата за двигатель альянса Renault-Nissan и вариатор Jatco составляла 50 тысяч рублей. Какой она будет сейчас за двигатель 1.8 Evo и автомат, сказать сложно, но лично я считаю, что вряд ли превысит 100 тысяч рублей», – уточнил Тимерханов.

Он напомнил, что цена наиболее доступных и самых популярных версий Lada Vesta с МКП варьируется от 1,5 до 2 млн рублей. Конкурентами седанов Vesta и Vesta Cross с АКП эксперт назвал BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5. При этом Тимерханов подчеркнул, что в качестве альтернативы универсалам Vesta SW/SW Cross россияне обратят внимание на «китайцев» за 2-2,5 млн рублей: Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Haval Jolion и другие, хотя они и дороже, констатировал эксперт.

По мнению обозревателя автомобильного портала «Дром» Сергея Цыганова, цена Lada Vesta с мотором объемом 1,8 л и вариатором вырастет на 150-160 тысяч к цене модели с двигателем объемом 1,6 л и МКП в похожей комплектации. Конкурентами отечественного автомобиля Цыганов назвал Changan Alsvin и Kaiyi E5.

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Источник: rg.ru