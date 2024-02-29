Первая серийная модель под возрожденным брендом «Волга» появится уже в 2024 году

На авторынке России в 2024 году может появиться не менее 10 новых брендов

На автомобильном рынке России в 2023 году появилось 19 новых брендов. По прогнозам экспертов, вполне вероятно, что в 2024 году российский авторынок пополнится еще несколькими новыми брендами. Об этом сообщает телеканал «Известия».

В частности, на заводе в Калининграде планируется запустить производство электромобилей. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге наладят сборку модели XCITE. Кроме этого, выпуск автомобилей под маркой Solaris планируется на бывшем заводе Hyundai – он тоже находится в Северной столице.

Планируется, что в 2024 году состоится премьера возрожденной отечественной Волги. Отмечается, что над проектом по ее выпуску вместе с российскими специалистами трудятся и восточные партнеры. Новые бренды от китайского автопрома также продолжат осваивать российский рынок.

На автомобильном заводе в Калужской области уже сходят с конвейера кроссоверы Citroen C5 Aircross. Но есть нюанс – европейские автомобили собирают из китайских машинокомплектов. Не исключено, что в 2024 году могут пройти сертификацию и модели Iran Khodro или Saipa из Ирана.

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Источник: iz.ru