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Renault Duster и Skoda Yeti вошли в топ-5 кроссоверов с высокой ликвидностью в РФ
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Renault Duster и Skoda Yeti вошли в топ-5 кроссоверов с высокой ликвидностью в РФ

Эксперт: на вторичном рынке есть 5 надежных кроссоверов по цене до 1 млн рублей

На вторичном рынке России в наличии есть модели таких брендов, как Renault, Skoda, Mitsubishi, Suzuki и Nissan, отличающиеся надежностью, причем их можно приобрести по цене до 1 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

По его словам, автовладельцы стремятся приобрести кроссовер, не затратный с точки зрения технического обслуживания, и н не требующий значительных вложений средств.

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«Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники. Также к долговечным и не требующим больших вложений в процессе эксплуатации относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления», — перечислил собеседник издания.

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Также при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач Mitsubishi ASX, причем он остается на ходу даже после 300-400 тысяч км пробега, подчеркнул Рязанов.

Два представителя японского автопрома — кроссоверы Suzuki SX4 и Nissan Qashqai р спустя 10 лет не подвергаются коррозии, и у них нет проблем с управляемостью и проходимостью, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru

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