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Водителей праворульных машин ГИБДД лишает прав...

Адвокат указал на необоснованность изъятия прав за прикрученный сбоку бампера номер

Водителей праворульных машин ГИБДД лишает прав за номера не по центру

Владельцев праворульных автомобилей в России стали останавливать сотрудники ГИБДД для изъятия водительского удостоверения за то, что номерные знаки установлены не по центру оси машины. О подобных случаях правоприменительной практики сотрудниками ДПС корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он привел в пример конкретный случай с владельцем праворульной Honda, у которой штатное крепление квадратного номера расположено на автомобиле спереди и справа. Радько подчеркнул, что такая установка допускается поправкой в ГОСТ, введенной еще в октябре 2023 года.

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«Спустя несколько месяцев сотрудники ГИБДД остановили водителя и составили протокол по ч. 2 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков") и вменили ему нарушение пункта Ж.3 Национального стандарта ГОСТа, где написано, что знак должен находиться по оси симметрии либо слева от нее», – уточнил собеседник издания.

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При этом Радько подчеркивает, что речь идет о пункте, являющемся приложением к основному примечанию, в котором четко прописано, что номерные знаки должны быть размещены на предусмотренных для этого местах. И только в их отсутствие допускается крепление табличек по осевой линии или слева.

В итоге суд все равно постановил, что водитель закрепил знак в неположенном месте, и лишил его прав на месяц. В настоящее время автовладелец подал апелляцию, а Радько констатирует, что случаи подобного трактования дорожного законодательства со стороны инспекторов ГИБДД происходят уже на регулярной основе.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 1
29.02.2024
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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