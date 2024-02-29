Адвокат указал на необоснованность изъятия прав за прикрученный сбоку бампера номер

Водителей праворульных машин ГИБДД лишает прав за номера не по центру

Владельцев праворульных автомобилей в России стали останавливать сотрудники ГИБДД для изъятия водительского удостоверения за то, что номерные знаки установлены не по центру оси машины. О подобных случаях правоприменительной практики сотрудниками ДПС корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он привел в пример конкретный случай с владельцем праворульной Honda, у которой штатное крепление квадратного номера расположено на автомобиле спереди и справа. Радько подчеркнул, что такая установка допускается поправкой в ГОСТ, введенной еще в октябре 2023 года.

«Спустя несколько месяцев сотрудники ГИБДД остановили водителя и составили протокол по ч. 2 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков") и вменили ему нарушение пункта Ж.3 Национального стандарта ГОСТа, где написано, что знак должен находиться по оси симметрии либо слева от нее», – уточнил собеседник издания.

При этом Радько подчеркивает, что речь идет о пункте, являющемся приложением к основному примечанию, в котором четко прописано, что номерные знаки должны быть размещены на предусмотренных для этого местах. И только в их отсутствие допускается крепление табличек по осевой линии или слева.

В итоге суд все равно постановил, что водитель закрепил знак в неположенном месте, и лишил его прав на месяц. В настоящее время автовладелец подал апелляцию, а Радько констатирует, что случаи подобного трактования дорожного законодательства со стороны инспекторов ГИБДД происходят уже на регулярной основе.

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Источник: gazeta.ru