Вот как воруют телефоны в общественном транспорте – будьте бдительны! (видео)
В Москве задержали пенсионера, укравшего телефон из кармана у подростка
Столичная полиция задержала 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона в общественном транспорте. Как сообщают в пресс-службе МВД, ранее гражданин был неоднократно судим.
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«Предварительно установлено, что во время поездки в автобусе злоумышленник похитил из кармана 17-летней девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. На улице Большая Полянка она обнаружила пропажу и рассказала об этом своей маме, которая обратилась в полицию», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Оказалось, что телефон предприимчивый пожилой господин уже успел продать, а деньги – потратить. Но «дело» едва ли вышло для него выгодным: теперь он находится под подпиской о невыезде, ожидая суда по статье 158 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
03.03.2024
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