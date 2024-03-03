#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вот как воруют телефоны в общественном транспорте – будьте бдительны! (видео)
3 марта
Вот как воруют телефоны в общественном транспорте – будьте бдительны! (видео)
В Москве задержали пенсионера, укравшего...
Прототип НАТИ‑2
3 марта
Забытый проект СССР: необычный движитель
«За рулем» вспоминает удивительный советский...
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
2 марта
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
В Дубае прошли первые гонки на реактивных...

Вот как воруют телефоны в общественном транспорте – будьте бдительны! (видео)

В Москве задержали пенсионера, укравшего телефон из кармана у подростка

Столичная полиция задержала 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона в общественном транспорте. Как сообщают в пресс-службе МВД, ранее гражданин был неоднократно судим.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)
«Предварительно установлено, что во время поездки в автобусе злоумышленник похитил из кармана 17-летней девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. На улице Большая Полянка она обнаружила пропажу и рассказала об этом своей маме, которая обратилась в полицию», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Оказалось, что телефон предприимчивый пожилой господин уже успел продать, а деньги – потратить. Но «дело» едва ли вышло для него выгодным: теперь он находится под подпиской о невыезде, ожидая суда по статье 158 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
03.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0