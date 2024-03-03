Вот как воруют телефоны в общественном транспорте – будьте бдительны! (видео)

В Москве задержали пенсионера, укравшего телефон из кармана у подростка

Столичная полиция задержала 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона в общественном транспорте. Как сообщают в пресс-службе МВД, ранее гражданин был неоднократно судим.

«Предварительно установлено, что во время поездки в автобусе злоумышленник похитил из кармана 17-летней девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. На улице Большая Полянка она обнаружила пропажу и рассказала об этом своей маме, которая обратилась в полицию», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Оказалось, что телефон предприимчивый пожилой господин уже успел продать, а деньги – потратить. Но «дело» едва ли вышло для него выгодным: теперь он находится под подпиской о невыезде, ожидая суда по статье 158 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа