АО ВТБ Лизинг запускает программу скидок до 11% на все модели HONGQI

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АО ВТБ Лизинг анонсирует запуск программы скидок на весь модельный ряд премиальных автомобилей HONGQI

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести новинки российского рынка со скидкой до 11%. Специальные условия действуют до 31 марта 2024 года.

Например, среднеразмерный кроссовер HONGQI HS5 стоимостью 4 590 000 руб. можно приобрести в лизинг за 4 085 100 руб. со скидкой 11%. При оформлении автомобиля с авансом 49% на 7 лет ежемесячные платежи составят 50 351 руб.* Лизингополучатель также сможет вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости транспорта за счет преференций по налогу на прибыль и НДС, доступных для юридических лиц на общей системе налогообложения.

Представительский седан HONGQI H9 можно оформить в лизинг по стоимости 6 933 100 руб. с учётом скидки более 850 000 руб. Ежемесячный платёж при условии внесения аванса 49% и периода лизинга 7 лет будет равен 85 458 руб. При этом за весь период действия договора клиенты на основной системе налогообложения могут сэкономить более 1 700 000 рублей за счет налоговых преференций. *

Со скидкой более 1 000 000 руб. можно оформить в лизинг премиальный электрический шестиместный кроссовер HONGQI E-HS9, оснащенный мощными аккумуляторными батареями, которые позволяют развивать высокую скорость. Стоимость автомобиля составит 8 446 100 руб., ежемесячный платеж – 104 109 руб. при сроке лизинга на 7 лет и авансе 49%, экономия на налогах – более 2 100 000 руб.*

HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР – FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО «ФАВ Восточная Европа». Первыми в России появились флагманский седан H9 и электрический кроссовер E-HS9.

Подать заявку на приобретение премиальных автомобилей HONGQI с преимуществом клиенты могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 15.02.2024 г.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWwJWTcvhz