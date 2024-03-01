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Этот налог для автомобилистов предлагают отменить уже не в первый раз

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Группа депутатов из ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого выступила с инициативой об отмене транспортного налога.

По мнению авторов законопроекта, отмена этого налога необходима в современных экономических условиях. Они утверждают, что транспортный налог становится излишним, так как уже включен в акцизы на топливо, что приводит к многократному налогообложению. Это особенно заметно для автовладельцев, которые проезжают большие расстояния.

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Одним из аргументов сторонников отмены налога является его несправедливость и недифференцированность. Транспортный налог не учитывает различных факторов, таких как состояние дорог, частота использования автомобиля и т. д. По их мнению, данный налог не способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и не учитывает ущерб, который автомобили могут причинить дорогам.

ЛДПР также отмечает, что автовладельцы уже платят акцизы на топливо, а также несут другие значительные расходы на содержание автомобиля, такие как техническое обслуживание и топливо.

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Это создает несправедливую ситуацию, когда люди, использующие автомобиль редко, платят налог наравне с теми, кто пользуется им ежедневно, что негативно сказывается на пенсионерах, инвалидах и сельских жителях.

Ранее эксперты выяснили, как можно уменьшить сумму транспортного налога без нарушения закона. Один из вариантов – снизить мощность двигателя автомобиля, который был ввезен по схеме параллельного импорта.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
01.03.2024
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