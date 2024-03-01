#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год
1 марта
Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год
НАПИ: в России почти на треть подорожали шины...
Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Ждем розыгрыша!
1 марта
Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Ждем розыгрыша!
«За рулем» готов разыграть три автомобиля Lada...
Сhery Tiggo 4 Pro обновили в честь «некруглого юбилея»
1 марта
Сhery Tiggo 4 Pro обновили в честь «некруглого юбилея»
В России представлена спецверсия кроссовера...

Сhery Tiggo 4 Pro обновили в честь «некруглого юбилея»

В России представлена спецверсия кроссовера Tiggo 4 Pro — 18 Years Edition

В честь «некруглого юбилея» марки Chery (18 лет в России) представлена спецверсия популярного кроссовера Tiggo 4 Pro – 18 Years Edition. Продажи автомобиля стартовали в первый день весны, цены 5 комплектаций обновленной модели озвучили (правда, со всеми скидками):

  • Action MT 1.5L 113 л.с. – от 1 690 000 руб.
  • Action CVT 1.5L 113 л.с. – от 1 810 000 руб.
  • Family CVT 1.5L 113 л.с. – от 1 965 000 руб.
  • Style CVT 1.5PT 147 л.с. – от 2 025 000 руб.
  • Ultimate CVT 1.5PT 147 л.с. – от 2 185 000 руб.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Внешне автомобиль не изменился. Узнать обновленный вариант можно только по шильдику 18 Years Edition на багажной двери. А вот в салоне действительно есть новшества.

Главное – сдвоенный сенсорный экран приборной панели и мультимедиа по 10,25 дюйма каждый.

А в топ-версии Ultimate еще и двухцветное исполнение интерьера: черная обшивка панелей, контрастирующая со светлыми вставками, а сиденья обшиты экокожей.

Младшие комплектации Action и Family оснащаются 1,5-литровым атмосферником на 113 л.с. и 5-ступенчатой механикой или вариатором. Для старших комплектаций – Style и Ultimate – предлагают 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л.с. и вариатор CVT25.

Разгадка загадки: как на рынок подержанных машин попадают новые «китайцы» без пробега

Уже в базовой версии Action в оснащение автомобиля входят ABS, ESP, 2 подушки безопасности, круиз-контроль, литые диски, рейлинги, задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла, кожаная отделка сидений, регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, а пассажирского – в 4-х, кондиционер, кожаное многофункциональное рулевое колесо, 2 USB-разъема спереди и многое другое.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 3
01.03.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 4 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв