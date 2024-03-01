Сhery Tiggo 4 Pro обновили в честь «некруглого юбилея»

В России представлена спецверсия кроссовера Tiggo 4 Pro — 18 Years Edition

В честь «некруглого юбилея» марки Chery (18 лет в России) представлена спецверсия популярного кроссовера Tiggo 4 Pro – 18 Years Edition. Продажи автомобиля стартовали в первый день весны, цены 5 комплектаций обновленной модели озвучили (правда, со всеми скидками):

Action MT 1.5L 113 л.с. – от 1 690 000 руб.

Action CVT 1.5L 113 л.с. – от 1 810 000 руб.

Family CVT 1.5L 113 л.с. – от 1 965 000 руб.

Style CVT 1.5PT 147 л.с. – от 2 025 000 руб.

Ultimate CVT 1.5PT 147 л.с. – от 2 185 000 руб.

Внешне автомобиль не изменился. Узнать обновленный вариант можно только по шильдику 18 Years Edition на багажной двери. А вот в салоне действительно есть новшества.

Главное – сдвоенный сенсорный экран приборной панели и мультимедиа по 10,25 дюйма каждый.

А в топ-версии Ultimate еще и двухцветное исполнение интерьера: черная обшивка панелей, контрастирующая со светлыми вставками, а сиденья обшиты экокожей.

Младшие комплектации Action и Family оснащаются 1,5-литровым атмосферником на 113 л.с. и 5-ступенчатой механикой или вариатором. Для старших комплектаций – Style и Ultimate – предлагают 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л.с. и вариатор CVT25.

Уже в базовой версии Action в оснащение автомобиля входят ABS, ESP, 2 подушки безопасности, круиз-контроль, литые диски, рейлинги, задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла, кожаная отделка сидений, регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, а пассажирского – в 4-х, кондиционер, кожаное многофункциональное рулевое колесо, 2 USB-разъема спереди и многое другое.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov