Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год

НАПИ: в России почти на треть подорожали шины премиум-сегмента

Отечественные производители на 10% сократили производство шин. Если средняя цена на бюджетные варианты летней резины за 2023 год снизилась незначительно, то шины премиум-класса подорожали существенно – на 34,2%. Такие данные приводят в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) по итогам исследования рынка.

Эксперты объясняют это тем, что российские заводы ориентированы, в первую очередь, на производство дешевых покрышек. Еще год назад средняя стоимость премиальных шин составляла 20,2 тыс. рублей, а сейчас уже 27,1 тыс. рублей, отмечают в НАПИ. Цены на шины в непремиальном сегменте почти не изменились. В среднем, они стоили 10,7 тыс. рублей год назад, теперь цена даже снизилась на 100 рублей.

По мнению генерального директора агентства НАПИ Татьяны Арабаджи, большая часть премиальных покрышек – это импорт из других стран. И рост цен связан, прежде всего, с затратами на логистику, которые выросли за последнее время. А стабильность цен на непремиальные бренды резины Арабаджи связывает с расширением ассортимента шин этого сегмента за счет производителей из Китая.

С мнением Арабаджи солидарен и эксперт, специализирующийся на испытании шин издания «Авторевю» Олег Растегаев. Он подчеркнул, что в настоящее время премиальная резина поставляется исключительно под заказ, и этот факт сказывается на ценообразовании и ее конечной стоимости.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2023 году российские предприятия выпустили 45,6 млн шин и камер к ним. Этот показатель на 10,2% меньше итогов 2022 года. На текущий момент в РФ функционирует 18 площадок по производству шин. Они обеспечивают порядка 60% потребностей рынка, по данным Минпромторга.

В экспертном сообществе подчеркивают, что российская шинная отрасль обеспечена всем необходимым сырьем. Даже потребность в синтетических каучуках полностью обеспечивают отечественные предприятия, а натуральный каучук поставляют дружественные страны. При этом Растегаев подчеркивает, что большая часть компонентов по-прежнему закупается за рубежом. Создание своих производств в России потребует времени и вложений, при этом некоторые виды шинных компонентов в ряде случаев все равно целесообразнее закупать за рубежом, считает эксперт.

Олег Растегаев

«Есть важные добавки и присадки, доля которых в резиновой смеси для шины невелика. Речь может идти о 100-200 кг такого вещества, которые обеспечат работу завода в течение месяца. При таких небольших объемах запускать собственное производство таких добавок экономически нецелесообразно», — констатирует Растегаев.

Но собственное производство химических добавок, сырьевой базы и базовых полимеров, вне всякого сомнения, нужно развивать, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Сергей Бургазлиев

«Российская химическая отрасль готова впускать эти полимеры и компоненты, а автосборочные предприятия готовы использовать полимерную продукцию, выпущенную в России», — подчеркнул эксперт.

Но в сегодняшних реалиях автозаводам выгоднее закупать их в том же Китае, так как применение отечественных автокомпонентов из полимеров при сборке автомобиля оценивается в сравнительно небольшое количество баллов – всего 635 по локализации, резюмировал эксперт.

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Источник: iz.ru