Skoda дразнит новым компактным кроссовером

Выпуск нового бюджетного кроссовера Skoda наладят в Индии

Skoda Auto India объявила о запуске совершенно нового компактного кроссовера, который был разработан и произведен непосредственно в Индии.

Этот шаг поможет укрепить позиции Skoda Auto на рынке и ускорит продвижение интернациональной стратегии компании. Кроссовер длиной менее 4 метров дебютирует на индийском рынке в первой половине 2025 года.

Новая модель нацелена на привлечение новых групп покупателей в стратегически важном сегменте компактных автомобилей. Чтобы привлечь внимание клиентов и поклонников к рынку уже сейчас, Skoda Auto India запустила кампанию #NameYourSkoda.

Компания представит семь зарегистрированных названий для нового компактного кроссовера и просит клиентов предлагать свои собственные идеи названий. Окончательное название будет объявлено позднее в этом году.

Новый компактный SUV станет третьим продуктом Skoda на платформе MQB-A0-IN и будет отличаться той же ДНК Skoda, обеспечивающей превосходную динамику и безопасность, что и две другие модели Kushaq и Славия, выпущенные в Индии. Это первая платформа, специально разработанная компанией за пределами Европы и предназначенная для индийского рынка.

Платформа MQB-A0-IN уже подтвердила свою эффективность: модели Kushaq и Славия получили полные 5 звезд в краш-тестах Global NCAP в октябре 2022 и апреле 2023 года соответственно.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Indianautosblog