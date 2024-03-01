В Росавиации назвали беспрецедентными для мировой авиации сроки создания SJ-100

В «Ростехе» объяснили причину переноса срока поставки самолетов SJ-100 на 2026 год

Сроки поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 перенесены на 2026 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год», – заявили в «Ростехе».

При этом отмечается, что перенос сроков изначально был предусмотрен программой. Советник руководителя Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что в середине 2022 года было решено завершить сертификацию SJ-100 с двигателями ПД-8 в декабре 2023 года.

Это решение Кореняко назвал беспрецедентным для истории мирового авиа- и двигателестроения. Он напомнил, что обычно на создание магистральных самолетов и вывода их на рынок уходит 10-12 лет, а на создание двигателей требуется 12-15 лет.

Перенос сроков поставок Кореняко объяснил «объективными причинами».

Но даже с учетом сдвига сроки производства SJ-100 с ПД-8 все равно остаются рекордными, подчеркнули в «Ростехе».

«Сейчас самолет приходится «пересобирать» практически заново в гораздо более быстрые сроки. При этом фактически с нуля созданы отечественные аналоги, ключевые узлы и компоненты, включая силовую установку, бортовую электронику, программное обеспечение и т.д.», — отметили в госкорпорации.

В «Ростехе» уточнили, что в 2026 году планируется передать компаниям 30 новых SJ-100 с ПД-8, в настоящее время сразу 16 новых импортозамещенных самолетов такого типа находятся в стадии различной готовности.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru