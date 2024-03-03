За замену этих деталей «прилетит» штраф в 5 тыс. рублей

В ГИБДД перечислили 15 деталей в машине, которые запрещено менять самостоятельно

В России многие водители не знают, что запрещено самостоятельно менять определенные запчасти в автомобиле без специального разрешения.

В ГИБДД предупредили, что согласно статье 12.5 КоАП РФ за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства грозит штраф до 5 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения можно лишиться прав на год.

Запрет на самостоятельную замену кузовных деталей распространяется на бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, передние и задние фары, диски, боковые зеркала, рейлинги и другие элементы. В случае аварии или высокой скорости эти компоненты могут оторваться от автомобиля и стать опасными для других участников дорожного движения. Поэтому перед установкой они должны быть сертифицированы производителем или проверены в специализированной лаборатории.

Например, если автовладелец хочет заменить заводской бампер на нештатный, это должно быть сделано с предварительным разрешением и регистрацией в ГИБДД. Важно, чтобы у нового бампера были надежные крепления и он был изготовлен из прочного материала, который не образует острых осколков при аварии. То же самое касается замены стекол и зеркал на машине.

Салонные детали автомобиля, такие как руль, сиденья, передняя панель, центральная консоль и прочие, разработаны с учетом обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Замена этих элементов самостоятельно может снизить общий уровень безопасности автомобиля.

Часто водители производят замену штатных дисков на колеса нестандартного размера. Это также нарушение, так как может сильно изменить характеристики автомобиля и повлечь за собой дополнительную нагрузку на двигатель и коробку передач.

Недавно в одной сети автосервисов рассказали, что все чаще к ним стали заезжать на облуживание возрастные автомобили и все реже – новые. Для ремонта авто 15 лет и старше требуются другие навыки и более высокая квалификация.

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Источник: njcar.ru