На сервисе рассказали, какие машины к ним стали чаще заезжать

Fit Service: Россияне стали чаще ремонтировать автомобили старше десяти лет

Согласно отчету сети автосервисов Fit Service, наблюдается уменьшение количества посещений новых автомобилей, в то время как количество старых машин, заезжающих на сервис, значительно увеличилось. В 2023 году средний возраст автомобилей, обслуживаемых в сети, составил 12,3 года, что на 3% больше, чем годом ранее.

Такой рост наблюдается уже пятый год подряд. Например, в 2019 году, до пандемии, средний возраст автомобилей составлял 9,5 лет.

Наибольший прирост числа заказов на обслуживание был зафиксирован у автомобилей в возрасте 15 лет и старше. В этой категории количество заказов увеличилось на 21%. В настоящее время именно этот возрастной сегмент составляет самую большую долю автомобилей, обслуживаемых в сети Fit Service - 35%. Средние расходы владельцев на обслуживание автомобилей данной возрастной категории составили 12 645 рублей.

На втором месте по числу автомобилей, заезжающих на обслуживание, находятся машины в возрасте от 10 до 14 лет, их доля составляет 32%. Количество посещений данной категории автомобилей осталось примерно на том же уровне за год. Средние расходы на ремонт и обслуживание автомобилей этой возрастной группы составили 15 105 рублей.

Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service:

«Автомобили в возрасте более 10 лет – сегодня это главная категория, которую мы обслуживаем. Владельцы таких автомобилей, как правило, обращаются в автосервис не за стандартным ТО, а за сложным ремонтом, когда требуется высокая квалификация сотрудников. В таких ремонтах водителям особенно важны гарантии на услуги и запчасти. Они стремятся продлить жизнь своих автомобилей, по сути, сделать из старой машины новую».

Топ-10 моделей авто, обсуживающихся в сети, составили: Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo и Toyota Camry.

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Источник: Исследование Fit Service