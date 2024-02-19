Превентивные меры: СТО делают ставку на «ремонт от бордюра»

Эксперты объяснили, почему водители отказываются от профилактического ТО

В части обслуживания автомобилей у российских водителей наметилась тенденция: они стали чаще обращаться в автосервис по факту, когда поломка уже произошла, поэтому доля превентивного обслуживания снижается. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

Отмечается, что в 2023 году доля операций по превентивному обслуживанию составила 29% всех ремонтных операций, а на специфические работы пришелся 71%. В экспертном сообществе связывают это с устареванием автопарка в РФ.

По мнению Овчинниковой, доля превентивного обслуживания в будущем станет сокращаться.

«Это вызвано устареванием парка и увеличением поломок. Кроме того, все большее количество датчиков и электронных систем в автомобиле приводит к увеличению количества специфических проблем», — объяснила эксперт.

Генеральный директор маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев подчеркнул, что у автосервисов будет больше запросов на срочный ремонт.

«Автосервисы чаще будут сталкиваться с так называемым "ремонтом от бордюра". В машине внезапно что-то сломалось и требуется срочный ремонт. Таких запросов будет становиться больше», — констатирует собеседник издания.

Груздев уточняет, что на этом фоне руководителям сервисов нужно будет планировать загрузку постов с учетом такого спроса. Другими словами, стратегия управления СТО будет меняться, резюмировал топ-менеджер.

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Источник: rg.ru