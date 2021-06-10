Как грамотно обслуживать автомобиль: 8 обязательных (для всех!) операций

В зависимости от условий эксплуатации некоторые работы стоит проводить даже раньше и чаще, чем рекомендует производитель.

Когда стоит действовать превентивно?

Большинство производителей, продающих свои автомобили в России, подгоняет ТО к самому распространенному интервалу в 15 000 км пробега. Ведь низкая стоимость владения автомобилем — одно из сильнейших конкурентных преимуществ.

Но многие машины эксплуатируются в тяжелых условиях. Поэтому технические жидкости, ремни ГРМ, колодки нужно менять чаще, чем предписывает производитель.

Какие условия считаются тяжелыми?

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал короткие пробеги (до 8 км);

короткие пробеги (до 8 км); частые пуски при низких температурах окружающего воздуха;

полная загрузка автомобиля;

частые городские поездки с затяжными пробками;

езда в горах;

высокая запыленность;

высокая температура воздуха.

1. Моторное масло: все внимание на пробег

Замена проводится по регламенту, если автомобиль передвигается преимущественно по свободным трассам и при небольшой нагрузке. Когда условия далеки от идеальных, менять стоит чаще.

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Если автомобиль ездит много, можно, пока он на гарантии, проводить ТО у официального дилера раз в 15 000 км, плюс самостоятельно менять масло каждые 7500 км.

Пробег машины не превышает 7000 км в год? Масляное ТО можно делать один раз за год.

Выбирайте масло с уровнем вязкости по SAE и качества по API или АСЕА не ниже предписанных производителем. Если автомобиль ездит много, стоит приурочить смену масла к сезонам. Летом покупайте масло погуще из числа разрешенных, зимой — маловязкое. Обязательно вместе с маслом меняйте фильтр — покупайте оригинальную деталь или от проверенного производителя.

2. Замена воздушного фильтра: важен не пробег, а моточасы

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Воздушный фильтр надо менять, ориентируясь на его загрязненность, а не на рекомендованные сроки замены.

В городе пробег автомобиля может быть небольшим, а моточасов мотор отработает много, всасывая гарь от дорожной пробки. Чаще регламента воздушный фильтр меняют жители мегаполисов и те, кому часто приходится ездить по пыльным дорогам.

При замене фильтра нужно очистить полость корпуса и аккуратно установить новый фильтрующий элемент, чтобы не допустить подсоса воздуха мимо фильтра.

3. Свечи зажигания: от времени не портятся

Преждевременная замена свечей официальным дилером — чистой воды развод. Например, регламентом предписана замена раз в 60 000 км или раз 4 года. Но даже если ваша машина проезжает в год 5000–10 000 км (20 000–40 000 км за четыре года), вам все равно будут навязывать замену свечей на ТО-4.

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Но ни керамические изоляторы, ни благородные металлы электродов от времени не изнашиваются. Не ведитесь!

А вот километровый перепробег свечей опасен для машины. Износ свечей, налет на них мешают правильной работе двигателя. Растет расход топлива, могут появиться пропуски зажигания. Возросший искровой зазор приведет к росту пробивного напряжения и, со временем, к повреждению катушки зажигания. А изолятор центрального электрода сильно «уставшей» свечи способен расколоться и повредить цилиндр.

4. Замена ремня ГРМ: лучше перестраховаться

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Эта важная процедура должна осуществляться строго по регламенту. Обрыв ремня приводит к катастрофическим последствиям у подавляющего большинства современных моторов. Даже если машина ездит мало, резина стареет. Не допускайте, чтобы ремень работал более 5–7 лет.

5. Регулировка клапанов: на таком не экономят

Клапаны не стучат? Это еще не гарантия, что все в порядке. У современных моторов зазоры практически всегда постепенно уменьшаются.

Работа с «зажатым» выпускным клапаном приводит к его прогару или даже разрушению — обломки могут повредить цилиндр.

Особенно внимательными к зазорам в приводе ГРМ стоит относиться владельцам машин с газобаллонным оборудованием. Темп износа седел и фасок выпускных клапанов у таких моторов примерно в два раза выше.

6. Масло или рабочая жидкость в трансмиссии: вечной быть не может

Некоторые производители не рекомендуют менять масла или жидкости на протяжении всего срока службы автомобиля.

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На деле компоненты масла или рабочей жидкости со временем окисляются и могут набирать влагу.

Чтобы сберечь машину, масло в ручных коробках передач и жидкость в автоматических следует менять каждые 60 000 км пробега (в очень тяжелых условиях и чаще). Ездите мало? Проводите замену хотя бы раз в 6 лет.

Масла в трансмиссиях задне- и полноприводных автомобилей можно менять по регламенту производителя (чаще — при работе в трудных условиях). Ведь в трансмиссиях такого типа обязательно присутствуют гипоидные передачи, которые нуждаются в высококачественной смазке.

7. Замена салонного фильтра: заодно обработайте и кондиционер

Салонный фильтр обеспечивает водителя и пассажиров чистым воздухом. Если ездите в мегаполисе или в пыльных степях, меняйте его вдвое чаще регламента. При замене постарайтесь очистить пылесосом посадочное место фильтра и подводящий воздуховод. Проведение работы полезно совместить с антибактериальной обработкой испарителя кондиционера. Ведь фильтрующий элемент стоит перед ним по потоку воздуха.