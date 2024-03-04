Готовим машину к весне – чек-лист

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Некоторые водители думают, что весной можно поменять шины на летние и ограничиться этим.

Однако такой подход может привести к аварии или серьезной поломке авто.

Предлагаем вам чек-лист обязательных «весенних» работ, которые подготовили эксперты сервиса автозаймов Caranga.

Осмотрите летнюю резину на предмет износа, наличия трещин или грыж, проверьте глубину протектора. От состояния резины зависит ваша безопасность, ведь в теплое время года скорости выше, а ямы на дорогах не «прикопаны» снегом.

Проверьте уровень и состояние антифриза, чтобы не «закипеть» с приходом тепла. Убедитесь, что система охлаждения исправна, а радиаторы не забиты грязью.

Проверьте состояние тормозной жидкости, за зиму она могла накопить воду, что приведет к отказу тормозов при активной езде в жару.

Зарядите аккумулятор, чтобы он прослужил долго. После холодной зимы АКБ обычно имеет неполный заряд.

Проверьте тормозную систему: убедитесь, что тормозные колодки, диски и барабаны в порядке. Проверьте манжеты и состояние тормозных цилиндров – за зиму они могли окислиться и начать подклинивать.

Лучше заменить воздушный фильтр салона, так как он полон кристаллов соли и реагентов. Весной лучше дышать чистым воздухом.

Тщательно помойте кузов автомобиля и осмотрите его на предмет появления очагов коррозии. Как только настанут теплые дни, ржавчину лучше устранить.

Помойте салон автомобиля, пропылесосьте и просушите его, чтобы избавиться от остатков зимних реагентов и обилия влаги под резиновыми ковриками.

Проведите диагностику и дезинфекцию системы кондиционирования, чтобы в ней не размножались бактерии. К тому же в пробках вам будет комфортнее.

Часть работ можно провести самому, но лучше доверить их профессионалам. А чтобы подготовка машины к весне не стала обременительной, можно оформить заем в Caranga.

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