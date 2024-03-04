Готовим машину к весне – чек-лист
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Некоторые водители думают, что весной можно поменять шины на летние и ограничиться этим.
Однако такой подход может привести к аварии или серьезной поломке авто.
Предлагаем вам чек-лист обязательных «весенних» работ, которые подготовили эксперты сервиса автозаймов Caranga.
- Осмотрите летнюю резину на предмет износа, наличия трещин или грыж, проверьте глубину протектора. От состояния резины зависит ваша безопасность, ведь в теплое время года скорости выше, а ямы на дорогах не «прикопаны» снегом.
- Проверьте уровень и состояние антифриза, чтобы не «закипеть» с приходом тепла. Убедитесь, что система охлаждения исправна, а радиаторы не забиты грязью.
- Проверьте состояние тормозной жидкости, за зиму она могла накопить воду, что приведет к отказу тормозов при активной езде в жару.
- Зарядите аккумулятор, чтобы он прослужил долго. После холодной зимы АКБ обычно имеет неполный заряд.
- Проверьте тормозную систему: убедитесь, что тормозные колодки, диски и барабаны в порядке. Проверьте манжеты и состояние тормозных цилиндров – за зиму они могли окислиться и начать подклинивать.
- Лучше заменить воздушный фильтр салона, так как он полон кристаллов соли и реагентов. Весной лучше дышать чистым воздухом.
- Тщательно помойте кузов автомобиля и осмотрите его на предмет появления очагов коррозии. Как только настанут теплые дни, ржавчину лучше устранить.
- Помойте салон автомобиля, пропылесосьте и просушите его, чтобы избавиться от остатков зимних реагентов и обилия влаги под резиновыми ковриками.
- Проведите диагностику и дезинфекцию системы кондиционирования, чтобы в ней не размножались бактерии. К тому же в пробках вам будет комфортнее.
Часть работ можно провести самому, но лучше доверить их профессионалам. А чтобы подготовка машины к весне не стала обременительной, можно оформить заем в Caranga.
Реклама /ООО МКК “Онлайнер”, ИНН 5405060085, ОГРН 1205400057521/erid 4CQwVszH9pWwJWb2CJk
04.03.2024
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