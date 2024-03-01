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Платные парковки позволили разгрузить улицы

Там, где введены платные парковки, сократилось количество нарушений

Платные парковки делают улицы безопаснее: столичный Департамент транспорта зафиксировал снижение количества нарушений правил остановки и стоянки на тех участках улиц, которые вошли в зону резидентных разрешений с 22 января. Лидер по снижению нарушений — Коленчатый переулок, там стало на 72% меньше нарушений.

Также существенно сократилось количество нарушений правил парковки на улицах:

  • 2-й Нижнемасловский переулок — на 52%
  • 1-я Квесисская улица — на 18%
  • 2-я Квесисская улица — на 17%
  • улица Верхняя Масловка (четная и нечетная стороны) — на 16%.

Раньше из-за постоянно занятых парковочных мест водители чаще нарушали правила парковки — оставляли машины вторым рядом, под запрещающими знаками или на тротуарах, из-за чего на улицах возникали заторы и росла аварийность.

Платная парковка в 4,5 раза сокращает время непрерывной стоянки на одном месте. Это позволяет разгрузить парковки и улицы, у автомобилистов меньше поводов нарушать правила, а движение становится свободнее.

Источник: Департамент транспорта Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
01.03.2024
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