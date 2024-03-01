В России стартовали продажи Geely Okavango — рассказываем о ценах
Продажи флагманского кроссовера Geely Okavango стартовали в России — семиместный автомобиль появился в наличии у всех официальных дилеров Geely. Модель предлагается в двух комплектациях Luxury и Flagship.
Под капотом новинки установлен четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 л мощностью 200 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 325 Нм. Семиступенчатая АКП – с двойным сцеплением «мокрого» типа. Силовой агрегат обеспечивает кроссоверу отличную динамику и экономию топлива. Привод — передний.
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Все семь кресел в салоне Geely Okavango обеспечены широкими возможностями для трансформации. Объем багажного отделения можно увеличить с 227 л до 628 л, если сложить кресла третьего ряда, а при сложенных сиденьях второго и третьего — до 2360 л.
В комплектации Luxury у кроссовера полностью светодиодная оптика, легкосплавные 19-дюймовые диски и рейлинги на крыше для багажной системы. Руль с обогревом обтянут кожей, сиденье водителя регулируется в шести направлениях. Функцией обогрева оснащены передние кресла, включая спинки, а также подушки боковых кресел второго ряда. Комфортную температуру в салоне обеспечивает двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для пассажиров второго и третьего рядов.
Есть бесключевой доступ, круиз-контроль, система камер кругового обзора, а также задние датчики парковки, давления в шинах, освещения и дождя.
Цифровая приборная панель – с дисплеем 10,25 дюйма, информационно-развлекательный комплекс поддерживает Bluetooth, есть функция интеграции смартфона, включая проекцию экрана смартфона на дисплее мультимедиа диагональю 12,3 дюйма.
Безопасность водителю и пассажирам обеспечивает широкий комплекс электронных ассистентов и шесть подушек безопасности. Цена модели в комплектации Luxury составит 3,449 млн рублей, а при оформлении автокредита и сдаче своего старого автомобиля в Trade-in минимальная стоимость составит 2,99 млн рублей.
Geely Okavango в версии Flagship оснащен системой мониторинга объектов в слепых зонах и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронными помощниками при смене полосы следования и выезде задним ходом, а также системой предупреждения наезда сзади. Водительское кресло оборудовано функцией памяти, а сиденье переднего пассажира — электрорегулировкой в четырех направлениях. Цена такой комплектации с максимальным уровнем оснащения — 3,59 млн рублей, а с учетом специальных маркетинговых программ цена новинки составит 3,149 млн рублей.
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Источник: geely-motors.com