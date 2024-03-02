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Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву

В Дубае прошли первые гонки на реактивных ранцах

В Дубае прошли первые захватывающие гонки на реактивных ранцах, впечатлившие своим инновационным подходом к спорту.

Семь смельчаков-пилотов испытали свои силы, пролетев 700 метров над водной гладью в специальных костюмах, оснащенных реактивными ранцами, мощность которых превышает 1000 л.с.

Идею создания костюмов с реактивными ранцами воплотила в жизнь компания Gravity Industries, ставшая одним из ключевых организаторов мероприятия. Ранцы оборудованы не только топливными баками и турбинами, но и четырьмя дополнительными турбинами на руках пилота, что значительно повышает маневренность в воздухе. Устройство весом 27 кг и мощностью 2050 лошадиных сил способно разгоняться до скорости до 128 км/ч.

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Глава Gravity Industries Ричард Браунинг выразил восторг от реализации этой необычной идеи, сравнивая ее с мечтой, которая стала реальностью. По его словам, компания приблизилась к осуществлению фантастического сценария, ранее доступного лишь в фильмах Marvel и DC Comics.

Согласно информации агентства APNews, победителями гонки стали пилоты из Великобритании. Они отмечают простоту и безопасность управления реактивным костюмом.

Gravity Industries начала свою деятельность в сфере разработки реактивных ранцев с 2016 года. Один из инвесторов компании – миллиардер Тим Дрейпер, который на старте инвестировал в Tesla и SpaceX.

Источник: Хабр

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Соцсети
Количество просмотров 1
02.03.2024
Фото:Соцсети
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