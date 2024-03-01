Как это возможно? Пьяный водитель задержан дважды за месяц (видео)

Полиции Красноярского края пришлось стрелять в машину пьяного лихача-рецидивиста

В селе Партизанском Красноярского края наряд ГИБДД был вынужден броситься в погоню за ВАЗ-2112, водитель которой не пожелал останавливаться после поданного сигнала. Ехал он резко, опасно и к уговорам прекратить гонку остался безучастен. Тогда инспекторы перешли к решительным мерам.

«Патрульный экипаж, обогнав отечественную легковушку, перегородил дорогу. Один из стражей правопорядка направился в сторону остановившейся машины. В этот момент автомобилист начал двигаться в направлении полицейского. Учитывая опасность ситуации, автоинспектор произвел предупредительный выстрел в воздух. Мужчина противоправные действия не прекратил, после чего сотрудник ДПС стал прицельно стрелять по кузову Лады», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Машина проехала еще несколько метров и заглохла. Полицейские задержали мужчину и в наручниках доставили в отдел. Освидетельствование показало 0,76 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. На «гонщика» составили ряд протоколов и, конечно, проверили по базам данных.

И выяснилось, что в начале февраля в отношении гражданина уже было возбуждено уголовное дело за повторное пьяное вождение! Следователю ничего не оставалось, как возбудить еще одно уголовное дело по статье 264.1 УК РФ...

Источник: МВД Медиа