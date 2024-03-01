Этот топ-3 SUV отвечает критериям надежности, комфорта и мощности — называем модели

WhatCar назвал Kia Sportage лучшим семейным кроссовером в 2024 году

Идеальный кроссовер для всей семьи в широком понимании должен быть просторным, с вместительным багажником, мощным и комфортабельным. Эксперты авторитетного британского ресурса WhatCar проанализировали имеющиеся на рынке модели SUV и назвали лучшие из них.

Возглавил рейтинг лучших семейный кроссоверов Kia Sportage, этот автомобиль хорошо известен россиянам. Эксперты убеждены, что он максимально соответствует критериям семейной машины. В пользу этого факта свидетельствует надежность Kia Sportage, комфортный второй ряд сидений, богатое оснащение и вместительный багажник.

Kia Sportage

Вторую строчку рейтинга занимает корейский премиальный кроссовер Genesis GV60. Аналитики по достоинству оценили его комфорт, шумоизоляцию, а также динамику разгона, которую обеспечивают мощные двигатели с отдачей от 228 до 435 л.с.

Топ-3 лучших кроссоверов для семьи замыкает электрический «среднеразмерник» BMW iX3. Несмотря на наличие аккумуляторов в конструкции, салон автомобиля достаточно просторный. Хотя к шумоизоляции есть претензии, впрочем, и к динамике тоже.

Полностью рейтинг лучших семейных SUV по версии WhatCar выглядит следующим образом: Kia Sportage, Genesis GV60, BMW iX3, Kia EV6, Volvo XC40, Skoda Enyaq, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Audi Q5 и Ford Kuga.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: avtonovostidnya.ru