Если вы не замените в автомобиле эти 3 жидкости, вас ждут проблемы и расходы

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Водителям перечислили техжидкости, требующие обязательной замены после зимы

Антифриз, тормозную жидкость, а также моторное масло в обязательном порядке необходимо заменить в автомобиле после холодной зимы. Такую рекомендацию дал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с изданием «Газета.Ru».

Желательно в первых числах марта заменить салонный и воздушный фильтры, так как за время эксплуатации автомобиля зимой они очень сильно забиваются грязью, подчеркнул Родионов.

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«После низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технической жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло. Несмотря на пробег, количество моточасов этой зимой было выше за счет долгих прогревов. Частая работа мотора на холостых снизила качество масла ДВС» — перечислил собеседник издания.

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Необходимо поменять и щетки стеклоочистителей, из-за работы в условиях экстремально низких температур они часто требуют обновления, отметил Родионов. Не помешает и проверка состояния лобового стекла, лакокрасочного покрытия автомобиля с последующей работой по устранению мелких сколов и царапин. Эксперт напомнил, что песок и реагенты действуют на кузов и стекла транспортного средства как абразив.

Обязательно с наступлением весны нужно проверить систему кондиционирования. Зимой кондиционером пользуются редко, поэтому необходимо оценить его состояние и корректность работы. Стоит помнить, что если эксплуатировать систему без фреона, это может спровоцировать выход из строя компрессора и других элементов, подытожил Родионов.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / Drazen_Zigic
Количество просмотров 2
01.03.2024
Фото:freepik / Drazen_Zigic
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