Такого вы еще не видели — этот автомобиль стоит почти 3 млрд рублей!

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Rolls-Royce сделал на заказ самый дорогой в мире автомобиль за 2,7 млрд рублей

Британская компания Rolls-Royce, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, презентовала самый дорогой в мире кабриолет ценой 2,7 млрд рублей. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Новинка называется Arcadia Droptail, достоверно известно, что автомобиль создан по частному заказу. Под капотом кабриолета твин-турбодвигатель V12 объемом 6,75 л мощностью 600 лошадиных сил.

Rolls-Royce Arcadia Droptail
Rolls-Royce Arcadia Droptail
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Салон кабриолета отделан премиальной кожей, а некоторые детали выполнены из розового дерева. Отмечается, что работники Rolls-Royce трудились над созданием этого автомобиля более восьми тысяч часов.

Цена премиального кабриолета составляет 30 млн долларов (2,7 млрд рублей в пересчете на рубли по актуальному курсу).

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Rolls-Royce
01.03.2024
Фото:Unsplash | Rolls-Royce
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