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На площадке eBay продан Редкий Dodge Charger...

Этот редкий Dodge демонстрирует наплевательское отношение к классике

На площадке eBay продан Редкий Dodge Charger 1968 года в плохом состоянии

Автомобиль простоял в гараже целых 44 года. Продавец утверждал, что автомобиль сохранился в оригинальной комплектации, с заводскими деталями и кузовной покраской. За все эти годы он не подвергался никаким реставрационным работам или изменениям и остается в том состоянии, в котором был на момент производства.

Dodge Charger
Dodge Charger

Однако, несмотря на свою редкость и сохранность, состояние спорткара оставляет желать лучшего из-за отсутствия должного ухода. На его кузове появились пятна ржавчины, виниловое покрытие крыши пришлось удалить, а обивка сидений разрушилась.

Dodge Charger
Dodge Charger
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Продавец также выразил сомнения относительно работоспособности двигателя и тормозной системы, хотя отметил, что все передачи в коробке включаются.

Dodge Charger 1968 года оснащен 5,2-литровым двигателем V8, который развивает мощность в 230 л. с. и крутящий момент 460 Н·м. Автомобиль работает в сочетании с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Dodge Charger
Dodge Charger

Финальная ставка составила 30 100 долларов, и новый владелец получил настоящую находку и возможность привести этот автомобиль в идеальное состояние.

Источник: eBay

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За РулемЛежнин Роман
Фото:eBay
Количество просмотров 1
02.03.2024
Фото:eBay
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