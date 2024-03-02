Mazda облегчит свои машины благодаря революционному шасси из углеродного волокна

Mazda раскрыла подробности о первом в мире шасси из углеродного волокна

В недавно полученном патенте Mazda раскрывает подробности своего плана по созданию первого в мире автомобиля с шасси из углеродного волокна.

Традиционно автомобили с тяжелыми кузовами из стали или алюминия требуют более мощных двигателей для достижения приемлемых характеристик. Однако с ростом популярности гибридных и полностью электрических автомобилей возникает новая проблема: дополнительный вес аккумуляторных батарей.

Изображения к патенту шасси из углеродного волокна

Mazda признает эту проблему и разрабатывает инновационные решения для снижения массы своих автомобилей. Использование углеродного волокна – один из таких подходов. Этот материал известен своей легкостью и высокой прочностью, что делает его идеальным для изготовления высокопрочных и легких шасси.

В своем патенте Mazda описывает процесс создания «квазиизотропного» материала из перекрестных слоев углеродного волокна. Этот материал обладает равномерной прочностью во всех направлениях, что обеспечивает высокую устойчивость к деформации и нагрузкам.

Изображения к патенту шасси из углеродного волокна

Для разработки углеродного шасси Mazda заручилась поддержкой Nippon Steel Chemical & Material Co., Ltd. Эта компания обладает большим опытом в проектировании и производстве композитных материалов из углеродного волокна. Партнерство с Nippon Steel Chemical гарантирует Mazda доступ к передовым технологиям и производственным мощностям.

Помимо снижения веса, углеродное шасси также предлагает экологические преимущества. Производство стали или алюминия требует значительных затрат энергии, в то время как композитный материал из углеродного волокна имеет более низкий углеродный след. Кроме того, более легкие автомобили потребляют меньше топлива, что приводит к уменьшению выбросов.

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Источник: Motor1