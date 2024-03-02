Старые «Жигули» продают дороже 2 миллионов: что в машине особенного?

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Тюнинг-проект на базе ВАЗ-2102 продают в Екатеринбурге дороже 2 миллионов

Яркий тюнинг-проект на базе отечественного ВАЗ-2102 появился на сайте объявлений в Екатеринбурге. Владелец раритетного авто оценил его в 2 100 002 рубля. Необычная цена и яркое описание автомобиля вызвали ажиотаж в социальных сетях и среди автолюбителей.

ВАЗ-2102
ВАЗ-2102

Универсал с механической коробкой передач и 1,2-литровым двигателем прошел всего 2102 км, что является зашифрованной отсылкой к модели авто, как и его цена. Владелец, Евгений Савин, провел серьезную реставрацию с помощью друзей, вложив в проект более миллиона рублей.

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Владелец три раза ездил на этом автомобиле в Сочи, причем в одну из поездок ему пришлось «капиталить» мотор буквально на улице.

В описании автомобиля Евгений подчеркивает, что в машине стоит оригинальный двигатель, салон также в заводском исполнении, а весь пластик в очень хорошем состоянии. Владелец преподносит автомобиль как настоящее сокровище отечественного автопрома.

ВАЗ-2102
ВАЗ-2102

Изюминкой объявления стали фотографии автомобиля с красивыми девушками.

Источник: E1.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 3
02.03.2024
Фото:Avito
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