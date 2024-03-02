Популярный японский кроссовер получил «внедорожную» версию
Модель претерпела несколько эволюционных изменений, направленных на повышение управляемости, комфорта и улучшение оснащения.
Для улучшения управляемости в задней части автомобиля установлены новые распорки. Доработаны настройки подвески для всех гибридных версий (NX450h+, NX350h и NX350), а также алгоритм распределения тяги между осями в первые секунды после старта для NX350.
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Повышение уровня комфорта обеспечивается дополнительной шумоизоляцией и новыми опорами двигателя.
Версии NX350h и NX250 теперь оснащаются медиасистемой с 14-дюймовым дисплеем вместо прежнего 9,8-дюймового. Варианты NX350h F Sport и NX350 F Sport получили светодиодные фары с адаптивным дальним светом.
Накладки на колесные арки в цвет кузова, ранее доступные в качестве опции, стали стандартным оснащением для исполнений L моделей NX450h, NX350h и NX250.
Добавлены два порта USB-C в передней части салона, а версия NX350 F Sport получила функцию Advanced Park.
Новинкой в линейке Lexus NX стала внедорожная версия Overtrail. Она отличается на 15 мм увеличенным дорожным просветом, перекалиброванной подвеской и черным салоном с декоративными вставками Geolayer.
Обновленный Lexus NX 2023 поступит в продажу в Японии в ближайшее время. О поставках в другие регионы информация пока отсутствует.
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Источник: Carsweek