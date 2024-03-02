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Популярный японский кроссовер получил «внедорожную» версию

Линейка кроссоверов Lexus NX пополнилась внедорожной версией Overtrail

Модель претерпела несколько эволюционных изменений, направленных на повышение управляемости, комфорта и улучшение оснащения.

Для улучшения управляемости в задней части автомобиля установлены новые распорки. Доработаны настройки подвески для всех гибридных версий (NX450h+, NX350h и NX350), а также алгоритм распределения тяги между осями в первые секунды после старта для NX350.

Lexus NX Overtrail
Lexus NX Overtrail
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Повышение уровня комфорта обеспечивается дополнительной шумоизоляцией и новыми опорами двигателя.

Версии NX350h и NX250 теперь оснащаются медиасистемой с 14-дюймовым дисплеем вместо прежнего 9,8-дюймового. Варианты NX350h F Sport и NX350 F Sport получили светодиодные фары с адаптивным дальним светом.

Накладки на колесные арки в цвет кузова, ранее доступные в качестве опции, стали стандартным оснащением для исполнений L моделей NX450h, NX350h и NX250.

Добавлены два порта USB-C в передней части салона, а версия NX350 F Sport получила функцию Advanced Park.

Новинкой в линейке Lexus NX стала внедорожная версия Overtrail. Она отличается на 15 мм увеличенным дорожным просветом, перекалиброванной подвеской и черным салоном с декоративными вставками Geolayer.

Обновленный Lexus NX 2023 поступит в продажу в Японии в ближайшее время. О поставках в другие регионы информация пока отсутствует.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 2
02.03.2024
Фото:Lexus
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