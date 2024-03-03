Эксперты рассказали, какие машины россияне покупают за наличные

Аналитики «СберАвто» привели список машин, которые россияне покупают за наличные

В последнем исследовании, проведенном ведущими экспертами «СберАвто», была проанализирована статистика продаж автомобилей за наличные в течение последнего года. Это позволило определить предпочтения российских покупателей, выбирающих этот способ оплаты при покупке автомобиля. Интересно отметить, что такие сделки составляют всего 5% от общего числа продаж в сервисе и имеют медианную стоимость 1,25 миллиона рублей.

Среди городов-лидеров по количеству покупок автомобилей за наличные являются Москва (36%), Санкт-Петербург (8%), Краснодарский край (4%), Республика Татарстан (4%) и Свердловская область (4%). Это говорит о том, что жители крупных городов чаще предпочитают использовать собственные средства при покупке автомобиля.

Изучив данные, эксперты также обнаружили, что 27% всех сделок за наличные относятся к новым автомобилям. Среди популярных марок, которые выбирают российские покупатели, выделяются Lada (43%), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Наиболее востребованными моделями в этой категории являются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray с медианной стоимостью покупки в размере 2,05 миллиона рублей.

Большинство (73%) автомобилей, приобретаемых за наличные, являются подержанными, и их медианная стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. Среди наиболее популярных марок с пробегом можно выделить Lada (17%), Kia (12%), Hyundai (10%), Nissan (7%) и Renault (5%). Самыми востребованными моделями в этой категории оказались Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.

Интересно отметить, что наиболее популярными годами выпуска автомобилей, приобретаемых за наличные, оказались 2012, 2018, 2014, 2017 и 2019 годы.

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Источник: Российская газета