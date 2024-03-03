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Jeep выпустил пляжные версии своих внедорожников

Jeep показал лимитированные пляжные версии внедорожников Gladiator и Wrangler

Основанные на базовой комплектации Willys, внедорожники Beach оснащены твердым верхом, окрашенным в цвет кузова, для максимальной защиты от солнца и непогоды. Водителей порадует утепленная крыша и флип-козырек, обеспечивающие приятную прохладу и комфорт.

Чтобы покорить песчаные дюны с небывалой легкостью, внедорожники оборудованы специальными шинами: Gladiator 32-дюймовыми внедорожными шинами и Wrangler 33-дюймовыми шинами. Стальная защита порогов, блокировка заднего дифференциала и режим Off-Road+ гарантируют уверенное движение по самому сложному бездорожью.

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Интерьер Jeep Beach поражает стильными и удобными деталями. Кожаные сиденья Mopar Katzkin с вышитыми логотипами Jeep Beach создают неповторимую атмосферу эксклюзивности. Современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о столкновениях повышают комфорт и безопасность водителя.

Стоимость пляжного Jeep Gladiator составляет 52 390 долларов (около 4,8 млн рублей), а Jeep Wrangler Beach обойдется в 62 290 долларов (около 5,7 млн рублей).

Продажи эксклюзивных внедорожников Jeep Beach стартуют в марте этого года.

Источник: Южный автомобиль

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Jeep
03.03.2024
Фото:Jeep
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