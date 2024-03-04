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Выяснили реальные цены гибридных автомобилей в России

Авто.ру Бизнес изучил, как изменился рынок гибридных автомобилей в России

Авто.ру Бизнес провел анализ изменений на рынке гибридных автомобилей в России. Согласно данным сервиса, с 2022 года предложение гибридных автомобилей выросло почти в три раза: к началу 2024 года их доля от общего числа составила 3,6%.

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Самыми популярными гибридными автомобилями на январь 2024 года стали:

  • Voyah Free (средняя стоимость 6 992 000 рублей)
  • Voyah Dream (9 766 000 рублей)
  • LiXiang L9 (8 537 000 рублей)
  • LiXiang L7 (7 447 000 рублей)
  • AITO M5 (6 426 000 рублей).

Из подержанных гибридных автомобилей чаще всего продавали «японок»:

  • Toyota Prius (средняя цена 1 374 000 рублей)
  • Nissan Note (1 423 000 рублей)
  • Honda Freed (1 446 000 рублей)
  • Toyota Aqua (1 278 000 рублей)
  • Honda Vezel (1 837 000 рублей).

Наибольшие изменения цен за год показали:

  • BMW 7 Серии - увеличение на 109%
  • Suzuki Xbee - увеличение на 55%
  • Honda Insight - увеличение на 44%
  • Kia Sorento - снижение на 8%
  • Toyota Estima - снижение на 6%
  • Volvo XC90 - снижение на 2%.

Директор по развитию Авто.ру Бизнес, Даниил Шкурыгин, отмечает, что интерес к гибридным автомобилям вырос почти в четыре раза за последние два года.

По этим причинам люди теряют интерес к авто с пробегом

Но изменения в системе сертификации электромобилей и гибридов могут привести к снижению интереса и росту цен в будущем. По данным Автостата, в 2022 году новые гибридные автомобили практически не были представлены на российском рынке, составляя лишь 1,3% от общего числа всех машин.

Однако, к началу 2024 года ситуация изменилась, и доля гибридов достигла уже 3,6% от всех автомобилей.

Ранее эксперт рассказал, с чего стоит начинать подбор автомобиля с пробегом. В любом случае не с того, что бы просто "пойти посмотреть". Это напрасная трата времени, настаивает специалист.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
04.03.2024
Фото:Toyota
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