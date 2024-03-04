Выяснили реальные цены гибридных автомобилей в России

Авто.ру Бизнес изучил, как изменился рынок гибридных автомобилей в России

Авто.ру Бизнес провел анализ изменений на рынке гибридных автомобилей в России. Согласно данным сервиса, с 2022 года предложение гибридных автомобилей выросло почти в три раза: к началу 2024 года их доля от общего числа составила 3,6%.

Самыми популярными гибридными автомобилями на январь 2024 года стали:

Voyah Free (средняя стоимость 6 992 000 рублей)

Voyah Dream (9 766 000 рублей)

LiXiang L9 (8 537 000 рублей)

LiXiang L7 (7 447 000 рублей)

AITO M5 (6 426 000 рублей).

Из подержанных гибридных автомобилей чаще всего продавали «японок»:

Toyota Prius (средняя цена 1 374 000 рублей)

Nissan Note (1 423 000 рублей)

Honda Freed (1 446 000 рублей)

Toyota Aqua (1 278 000 рублей)

Honda Vezel (1 837 000 рублей).

Наибольшие изменения цен за год показали:

BMW 7 Серии - увеличение на 109%

Suzuki Xbee - увеличение на 55%

Honda Insight - увеличение на 44%

Kia Sorento - снижение на 8%

Toyota Estima - снижение на 6%

Volvo XC90 - снижение на 2%.

Директор по развитию Авто.ру Бизнес, Даниил Шкурыгин, отмечает, что интерес к гибридным автомобилям вырос почти в четыре раза за последние два года.

Но изменения в системе сертификации электромобилей и гибридов могут привести к снижению интереса и росту цен в будущем. По данным Автостата, в 2022 году новые гибридные автомобили практически не были представлены на российском рынке, составляя лишь 1,3% от общего числа всех машин.

Однако, к началу 2024 года ситуация изменилась, и доля гибридов достигла уже 3,6% от всех автомобилей.

Ранее эксперт рассказал, с чего стоит начинать подбор автомобиля с пробегом. В любом случае не с того, что бы просто "пойти посмотреть". Это напрасная трата времени, настаивает специалист.