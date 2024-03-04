Выяснили реальные цены гибридных автомобилей в России
Авто.ру Бизнес провел анализ изменений на рынке гибридных автомобилей в России. Согласно данным сервиса, с 2022 года предложение гибридных автомобилей выросло почти в три раза: к началу 2024 года их доля от общего числа составила 3,6%.
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Самыми популярными гибридными автомобилями на январь 2024 года стали:
- Voyah Free (средняя стоимость 6 992 000 рублей)
- Voyah Dream (9 766 000 рублей)
- LiXiang L9 (8 537 000 рублей)
- LiXiang L7 (7 447 000 рублей)
- AITO M5 (6 426 000 рублей).
Из подержанных гибридных автомобилей чаще всего продавали «японок»:
- Toyota Prius (средняя цена 1 374 000 рублей)
- Nissan Note (1 423 000 рублей)
- Honda Freed (1 446 000 рублей)
- Toyota Aqua (1 278 000 рублей)
- Honda Vezel (1 837 000 рублей).
Наибольшие изменения цен за год показали:
- BMW 7 Серии - увеличение на 109%
- Suzuki Xbee - увеличение на 55%
- Honda Insight - увеличение на 44%
- Kia Sorento - снижение на 8%
- Toyota Estima - снижение на 6%
- Volvo XC90 - снижение на 2%.
Директор по развитию Авто.ру Бизнес, Даниил Шкурыгин, отмечает, что интерес к гибридным автомобилям вырос почти в четыре раза за последние два года.
Но изменения в системе сертификации электромобилей и гибридов могут привести к снижению интереса и росту цен в будущем. По данным Автостата, в 2022 году новые гибридные автомобили практически не были представлены на российском рынке, составляя лишь 1,3% от общего числа всех машин.
Однако, к началу 2024 года ситуация изменилась, и доля гибридов достигла уже 3,6% от всех автомобилей.
Ранее эксперт рассказал, с чего стоит начинать подбор автомобиля с пробегом. В любом случае не с того, что бы просто "пойти посмотреть". Это напрасная трата времени, настаивает специалист.
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