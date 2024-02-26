При выборе авто с пробегом нельзя начинать с «пойти посмотреть, что есть»

Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе автомобиля с пробегом

Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса «Автотеки», поделился советами, как сократить время при выборе личного транспорта с пробегом.

Он считает бессмысленным занятие «пойти посмотреть, что есть», потому что тяжело найти то, чего не знаешь.

Сразу же нужно определиться с классом и задачами желаемого автомобиля, с примерным бюджетом, учесть сопутствующие расходы. Подсчитать траты на ежемесячное обслуживание, страховку, расход бензина, запчасти, возможный ремонт и ТО. Средние затраты можно узнать у владельцев таких же машин.

Подумайте, будете ли торговаться и просить скидку, если да, продумайте аргументы.

После этого проанализируйте машины интересующего класса – в рамках своего бюджета. Прикиньте, на какую модель, какой пробег и год выпуска можете рассчитывать.

Изучение рынка поможет оценить и собственный автомобиль, за сколько примерно вы ему можете сдать по трейд-ин.

Чтобы сэкономить часы на поездку впустую, лучше потратьте пять минут на короткий разговор с дилером или частным продавцом. Пара наводящих вопросов поможет вам определить, есть ли смысл встречаться и вести более предметный разговор.

Даже ели предложение понравилось, и продавец внушил доверие, не спешите мчатся к нему, разумнее подобрать несколько продавцов, сравнить их предложения, обсудить скидки, возможности рассрочки, страховки и дополнительных услуг.

Если даже в первый вариант останется самым интересным, вы потратили время не в пустую - у вас на руках будут козыри для переговоров и торговли.

Сезон приобретения машины крайне важен. Так, зимой спрос на вторичном рынке чуть ниже. А сентябрь, октябрь или март для покупки не очень удачны – цены в эти месяцы будут самыми высокими.

Сотрудник ГИБДД рассказал ранее, чего нельзя делать, оформляя сделку на вторичном рынке. Без проверки технического состояния и юридической чистоты автомобиля сделка может обернуться головной болью для владельца.

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Источник: «Российская газета»