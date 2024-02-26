При выборе авто с пробегом нельзя начинать с «пойти посмотреть, что есть»
Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса «Автотеки», поделился советами, как сократить время при выборе личного транспорта с пробегом.
Он считает бессмысленным занятие «пойти посмотреть, что есть», потому что тяжело найти то, чего не знаешь.
Сразу же нужно определиться с классом и задачами желаемого автомобиля, с примерным бюджетом, учесть сопутствующие расходы. Подсчитать траты на ежемесячное обслуживание, страховку, расход бензина, запчасти, возможный ремонт и ТО. Средние затраты можно узнать у владельцев таких же машин.
Подумайте, будете ли торговаться и просить скидку, если да, продумайте аргументы.
После этого проанализируйте машины интересующего класса – в рамках своего бюджета. Прикиньте, на какую модель, какой пробег и год выпуска можете рассчитывать.
Изучение рынка поможет оценить и собственный автомобиль, за сколько примерно вы ему можете сдать по трейд-ин.
Чтобы сэкономить часы на поездку впустую, лучше потратьте пять минут на короткий разговор с дилером или частным продавцом. Пара наводящих вопросов поможет вам определить, есть ли смысл встречаться и вести более предметный разговор.
Даже ели предложение понравилось, и продавец внушил доверие, не спешите мчатся к нему, разумнее подобрать несколько продавцов, сравнить их предложения, обсудить скидки, возможности рассрочки, страховки и дополнительных услуг.
Если даже в первый вариант останется самым интересным, вы потратили время не в пустую - у вас на руках будут козыри для переговоров и торговли.
Сезон приобретения машины крайне важен. Так, зимой спрос на вторичном рынке чуть ниже. А сентябрь, октябрь или март для покупки не очень удачны – цены в эти месяцы будут самыми высокими.
Сотрудник ГИБДД рассказал ранее, чего нельзя делать, оформляя сделку на вторичном рынке. Без проверки технического состояния и юридической чистоты автомобиля сделка может обернуться головной болью для владельца.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!