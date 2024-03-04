Смертельная авария на трассе Москва-Челябинск: горят грузовики
Авария с двумя большегрузами и возгорание произошли на трассе в Челябинской области 4 марта, один человек погиб, проинформировали в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Уточняется, что ДТП произошло 4 марта на 1667-м км автодороги Москва-Челябинск. Два грузовика столкнулись, после чего началось возгорание. По предварительной информации, один водитель умер на месте ДТП.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
На месте аварии работают два экипажа ДПС, они помогают сотрудникам МЧС ликвидировать последствия пожара.
По данному инциденту проводится проверка.
Также сообщается, что временно был организован путь объезда для легковых машин через Первуху и Юрюзань.
Ранее «За рулем» сообщал, что полицейские помогли спасти малыша, которому стало плохо в машине.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции региона