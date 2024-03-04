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Смертельная авария на трассе Москва-Челябинск: горят грузовики

На федеральной трассе в Челябинской области горят два большегруза

Авария с двумя большегрузами и возгорание произошли на трассе в Челябинской области 4 марта, один человек погиб, проинформировали в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что ДТП произошло 4 марта на 1667-м км автодороги Москва-Челябинск. Два грузовика столкнулись, после чего началось возгорание. По предварительной информации, один водитель умер на месте ДТП.

Фото с места аварии
Фото с места аварии
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На месте аварии работают два экипажа ДПС, они помогают сотрудникам МЧС ликвидировать последствия пожара.

По данному инциденту проводится проверка.

Также сообщается, что временно был организован путь объезда для легковых машин через Первуху и Юрюзань.

Ранее «За рулем» сообщал, что полицейские помогли спасти малыша, которому стало плохо в машине.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции региона

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
Количество просмотров 1
04.03.2024
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
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