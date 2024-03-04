Лучшее авто за 1,5 млн: сравнили Lada Vesta NG с «китайцами»

Автоблогер Свиридов разобрал Lada Vesta NG и сравнил ее с «китайцами»

Автоблогер, автор YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов взял на разбор обновленную Lada Vesta. Он рассмотрел машину тольяттинской сборки с 16-клапанным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой механикой в «средней» комплектации Life. Владелец заплатил за эту Весту NG 1 488 000 рублей.

Свиридов считает, что в ценовой категории до 1,5 миллиона рублей у Весты практически нет конкурентов. Среди преимуществ российского автомобиля перед «китайцами» блогер назвал толщину металла, также Vesta дешевле в эксплуатации и проще в ремонте. Разбор салона машины показал, что завод сохранил минимально допустимый уровень шумо- и виброизоляции.

По вниманию к деталям указанная модель даже превосходит некоторые китайские модели: тонкая прикатанная шумка заложена в двери, в нишах зеркал заднего вида имеется синтетическая губка, а механизм электростеклоподъемника защищает от влаги клеенка.

В автомобиле с конвейера промазаны уголки дверей во избежание появления коррозии, но «шумка», в основном, войлочная, то есть со временем она начнет гнить.

Раскритиковал Свиридов не обваренные должным образом поперечные усилители пола. Они держатся всего на нескольких точках с большим зазором.

Еще в числе минусов он назвал простое оснащение и поверхностную коррозию. Ее он заметил уже при пробеге 100 км – заржавел глушитель, приводы, болты на днище и цапфы.

Ранее «За рулем» сообщал о трех плюсах новой Весты по сравнению с «китайцами».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ролик на YouTube-канале «Клубный сервис»