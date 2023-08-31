#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗель е-СityДизайн ГАЗель e-Сity признали лучшим из 500 конкурентов
ГАЗель e-Сity победила в конкурсе «Лучший...
Hyundai Sonata получила полный приводHyundai Sonata получила полный привод
Все подробности о новой Hyundai Sonata
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынкеКорея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке
За последний год рынок моторных масел подвергся...

3 плюса новой Весты по сравнению с «китайцами»

Как бы мы ни относились к иномаркам, но и у них есть существенные недочеты.

Skoda Kodiaq и Superb – первые фото салонов

Все познается в сравнении, и чтобы понять, чем хороша новая Веста, нужно посмотреть, что еще предлагает рынок.

Сегодня главными конкурентами Лады Весты стали китайские седаны. Это добротные иномарки с богатым оснащением и умеренными ценниками. Казалось бы, что тут ловить Весте?

Но и Веста уже отличается от продукции АВТОВАЗа начала века – и китайские, и российские автопроизводители вышли на новый уровень. При этом у Весты есть несколько очень важных преимуществ, о которых после тест-драйва Kaiyi E5, Geely Emgrand и Лады Весты рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Во-первых, это цена. Китайским седанам стоимость подпортили падение рубля и увеличение утильсбора. В итоге Веста стоит минимум на 600 тысяч дешевле (от 1,24 млн рублей). А это – существенная сумма, особенно если автомобиль покупается в кредит.

У Cybertruck найдена серьезная проблема

Во-вторых, Веста отличается очень плотной звукоизоляцией. Даже предыдущая версия машины была намного тише конкурентов. В салоне же новинки шумов практически нет, к тому же она получила даже плотную шумоизоляцию крыши, чтобы людей в салоне не беспокоила барабанная дробь капель дождя.

В-третьих, Веста остается самой экономичной. Более того, ее маршрутный компьютер не врет про расход топлива: если пишет 6,7 литра на 100 км, то так оно и есть, что Кирилл рассчитал по чекам с заправок после теста. Ежегодная экономия на топливе оказывается очень даже заметной.

Но это далеко не все плюсы Весты. При этом не обошлось и без минусов.

Детальный разбор особенностей Kaiyi E5, Geely Emgrand и Лады Весты вы найдете в сентябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Лада-триада», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1