3 плюса новой Весты по сравнению с «китайцами»

Как бы мы ни относились к иномаркам, но и у них есть существенные недочеты.

Все познается в сравнении, и чтобы понять, чем хороша новая Веста, нужно посмотреть, что еще предлагает рынок.

Сегодня главными конкурентами Лады Весты стали китайские седаны. Это добротные иномарки с богатым оснащением и умеренными ценниками. Казалось бы, что тут ловить Весте?

Но и Веста уже отличается от продукции АВТОВАЗа начала века – и китайские, и российские автопроизводители вышли на новый уровень. При этом у Весты есть несколько очень важных преимуществ, о которых после тест-драйва Kaiyi E5, Geely Emgrand и Лады Весты рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин.

Во-первых, это цена. Китайским седанам стоимость подпортили падение рубля и увеличение утильсбора. В итоге Веста стоит минимум на 600 тысяч дешевле (от 1,24 млн рублей). А это – существенная сумма, особенно если автомобиль покупается в кредит.

Во-вторых, Веста отличается очень плотной звукоизоляцией. Даже предыдущая версия машины была намного тише конкурентов. В салоне же новинки шумов практически нет, к тому же она получила даже плотную шумоизоляцию крыши, чтобы людей в салоне не беспокоила барабанная дробь капель дождя.

В-третьих, Веста остается самой экономичной. Более того, ее маршрутный компьютер не врет про расход топлива: если пишет 6,7 литра на 100 км, то так оно и есть, что Кирилл рассчитал по чекам с заправок после теста. Ежегодная экономия на топливе оказывается очень даже заметной.

Но это далеко не все плюсы Весты. При этом не обошлось и без минусов.

Детальный разбор особенностей Kaiyi E5, Geely Emgran d и Лады Весты вы найдете в сентябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Лада-триада», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.