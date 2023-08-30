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Skoda Kodiaq и Superb – первые фото салонов

Опубликованы первые снимки интерьера кроссовера Skoda Kodiaq и универсала Superb

День премьеры новых флагманских моделей Skoda приближается, и появляются новые снимки новинок.

У Kodiaq и Superb одинаковая база MQB Evo, а большинство силовых агрегатов идентичны. Поэтому неудивительно, что модели получили схожие интерьеры.

Салон Superb отличается козырьком над приборной панелью и более низкой центральной консолью, а также подсветкой во всю ширину алюминиевого декора. Kodiaq получил нишу, из которой смартфону будет сложнее выпасть на ухабах, и более высокую центральную консоль. Салоны обоих автомобилей выглядят более премиально и современно.

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Обе машины оснащены 13-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Дисплей, установленный высоко, хотя и меньше 15-дюймового экрана VW Tiguan и Passat, выглядит достаточно большим.

Салон Skoda Kodiaq
Салон Skoda Kodiaq

Одинаковая у новинок и панель приборов – 10-дюймовая. Но графика, естественно, разная.

Салон Skoda Superb
Салон Skoda Superb

Три поворотных выключателя имеют так называемые «умные циферблаты» – встроенные дисплеи диагональю 1,25 дюйма. С их помощью регулируется работа климат-контроля. Режимы обдува можно настроить и через экран мультимедиа, занести их в память, а потом с помощью выключателей выбирать нужный.

Переключатель передач робота DSG automatic переместился на рулевую колонку, что позволило увеличить пространство на центральной консоли.

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Обивка салона теперь изготавливается из переработанного полиэстера. Кожаная же обивка подвергается экологически чистому процессу дубления с использованием остатков переработки кофейных зерен или оливок.

Линейка силовых агрегатов включает дизельные, бензиновые и гибридные варианты. Все они будут работать в паре с роботизированными коробками DSG.

Премьера новых Skoda Kodiaq и Superb состоится этой осенью.

Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq
Салон Skoda Superb

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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