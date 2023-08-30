Skoda Kodiaq и Superb – первые фото салонов

Опубликованы первые снимки интерьера кроссовера Skoda Kodiaq и универсала Superb

День премьеры новых флагманских моделей Skoda приближается, и появляются новые снимки новинок.

У Kodiaq и Superb одинаковая база MQB Evo, а большинство силовых агрегатов идентичны. Поэтому неудивительно, что модели получили схожие интерьеры.

Салон Superb отличается козырьком над приборной панелью и более низкой центральной консолью, а также подсветкой во всю ширину алюминиевого декора. Kodiaq получил нишу, из которой смартфону будет сложнее выпасть на ухабах, и более высокую центральную консоль. Салоны обоих автомобилей выглядят более премиально и современно.

Обе машины оснащены 13-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Дисплей, установленный высоко, хотя и меньше 15-дюймового экрана VW Tiguan и Passat, выглядит достаточно большим.

Салон Skoda Kodiaq

Одинаковая у новинок и панель приборов – 10-дюймовая. Но графика, естественно, разная.

Салон Skoda Superb

Три поворотных выключателя имеют так называемые «умные циферблаты» – встроенные дисплеи диагональю 1,25 дюйма. С их помощью регулируется работа климат-контроля. Режимы обдува можно настроить и через экран мультимедиа, занести их в память, а потом с помощью выключателей выбирать нужный.

Переключатель передач робота DSG automatic переместился на рулевую колонку, что позволило увеличить пространство на центральной консоли.

Обивка салона теперь изготавливается из переработанного полиэстера. Кожаная же обивка подвергается экологически чистому процессу дубления с использованием остатков переработки кофейных зерен или оливок.

Линейка силовых агрегатов включает дизельные, бензиновые и гибридные варианты. Все они будут работать в паре с роботизированными коробками DSG.

Премьера новых Skoda Kodiaq и Superb состоится этой осенью.

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Фото: Skoda