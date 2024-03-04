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Особенности и цены: удлиненные BMW из Китая стали доступны для россиян

Дилеры привезли в Россию удлиненные версии кроссоверов BMW X5 и X1

Российские дилеры предлагают к покупке удлиненные BMW. Эти модификации кроссоверов X5 и X1 произведены для китайского рынка. В России их можно купить в Москве и Краснодарском крае, а также в Воронеже. Цена X5 варьируется от 15,5 до 16 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Так, X5 Long 40 Li сейчас стоит 15,5-16 млн рублей, а X1 Long 25 Li – 6,8 млн.

Удлиненные версии кроссоверов BMW X5 и X1
Удлиненные версии кроссоверов BMW X5 и X1
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Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

Модель BMW X5 Long появилась в 2022 году. От обычного кроссовера китайскую модификацию отличает удлиненная на 130 мм (до 3105 мм) колесная база. По общей длине такой автомобиль совсем немного уступает старшей модели X7. Дополнительная площадь отдана под ноги пассажиров, располагающихся сзади. У модели оригинальные задние двери и панель крыши, а также растянутый пол.

BMW X1 Long создан по тому же принципу, что и BMW X5 Long. Колесная база стала больше на 102 мм – она увеличилась до 2802 мм. X1 Long 25 Li 2023 года выпуска в Воронеже продается за 6,8 млн рублей. Модель оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л. с. в сочетании с роботом. У автомобиля только передний привод.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery завезет в Россию новые модели.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | dongchedi.com
Количество просмотров 1
04.03.2024
Фото:Unsplash | dongchedi.com
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