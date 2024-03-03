Chery завезет в Россию новые модели

Chery расширит свое присутствие на российском рынке с помощью новых моделей

Китайский автопроизводитель Chery в текущем году собирается выпустить обновленные кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7, а также новый флагманский кроссовер Tiggo 9.

С марта в России доступна обновленная версия кроссовера Tiggo 4 Pro 18 years edition, посвященная 18-летнему присутствию Chery на отечественном рынке. Она предлагается в пяти комплектациях с широким перечнем оборудования в самой дорогой версии. Минимальная цена составляет 1,97 млн рублей.

Точной информации об обновленном Tiggo 7 пока нет.

Флагманский кроссовер Tiggo 9 уже поставляется в Россию через «серых» дилеров и частных лиц. В декабре 2022 года его предлагали приобрести по цене от 4,3 до 5 млн рублей.

Помимо обновления существующих моделей, Chery планирует выпустить в России новую марку автомобилей Chery Tiggo. В 2025 году не исключен выход на отечественный рынок модели Chery iCar 03. Окончательное решение о ее выпуске будет принято во второй половине 2024 года.

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Источник: Автоновости дня