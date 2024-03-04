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Кроссовер JAC можно купить с выгодой до 300 тысяч рублей

На фоне снижения цен на рынке России дилеры отменяют скидки на автомобили

Начавшееся в начале 2024 года снижение цен на автомобили продолжилось и в феврале, но дилеры отменяют скидки, традиционные для первых месяцев года.

На фоне снижения цен на рынке России появились выгодные предложения на модели 2023 года выпуска. Несмотря на то, что скидочные программы производителей закончились, большая часть брендов удерживает относительно низкие цены на автомобили.

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В частности, отечественный производитель АВТОВАЗ анонсировал новый прайс-лист на Lada Vesta. Речь идет о том, что к каждой комплектации добавили версию '24, соответствующую стандартам Евро-5. Цена на такие модели немного выше, чем со стандартом Евро-2, – разница составляет порядка 4–12 тысяч рублей.

Такие бренды из Китая, как Changan, JAC, Haval и Geely, тоже держат цены на относительно низком уровне. В частности, компания JAC снизила цену на кроссовер JS6 на 300 тысяч рублей, благодаря чему его конкурентоспособность на рынке повысилась.

JAC JS6
JAC JS6

Несмотря на тенденцию снижения цен, такие бренды, как Omoda, Jetour и Geely, постепенно отменяют скидки, а цены на автомобили этих компаний возвращаются к прежним значениям.

Другими словами, на авторынке создалась ситуация, когда автодилеры отменяют свои скидки, но, несмотря на это, у покупателей есть реальный шанс купить машину по более выгодной стоимости на фоне постепенно снижающихся цен.

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Источник: 74.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | JAC
04.03.2024
Фото:Depositphotos | JAC
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