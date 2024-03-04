Haval за 2,7 млн лидирует: названы самые продаваемые китайские машины

«Авито Авто»: средняя стоимость новой китайской машины выросла на 7% в Москве

Спрос на китайские машины за год рекордно увеличился, сообщают эксперты «Авито Авто», изучившие статистику по спросу и предложению в российской столице. Доля предложения «китайцев» составила 70% всех объявлений о продаже ТС на площадке, а средняя стоимость новой китайской машины в Москве выросла на 7% – до 2,97 млн рублей.

Самой продаваемой маркой с января 2023 по январь 2024 года на рынке новых автомобилей из Китая в столице стал Haval со средней ценой в 2,72 млн рублей. На этот бренд пришлось 15% общего спроса на новые китайские машины.

На втором месте бренд Geely. Этой маркой интересовались 14,6% пользователей. Средняя цена автомобиля составила немногим более 3 млн рублей.

На третьей позиции – Changan со средней стоимостью 2,8 млн руб. Спрос на машины этого бренда составил 11%. Также в топ-5 лидеров спроса вошли модели брендов Zeekr (8,4%) и Chery (8%).

Рейтинг наиболее востребованных китайских машин у жителей столицы по итогам января текущего года в Москве возглавляет Geely Monjaro (4,85 млн рублей). Далее следует Haval Jolion (2,44 млн рублей). На третьем месте – GAC GS8 (4,4 млн рублей).

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Источник: «Российская газета»