Москва, Подмосковье и Петербург вошли в топ-5 по объемам выдачи автокредитов

Эксперты зафиксировали рост выдачи автокредитов в РФ в январе 2024 года на 77%

Количество автокредитов, выданных в январе 2024 года в России, составило 58,36 тысячи и достигло 88,35 млрд рублей в денежном эквиваленте. В годовом выражении показатель вырос на 77%, а количество — на 42%. Такие цифры привели в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Отмечается, что в сравнении с декабрем 2023 года объемы выдачи сократились на 10%, а количество — на 9%. Стоимость среднего чека автокредита снизилась на 1% за месяц, до 1,51 млн рублей, при этом средний срок кредитования не изменился. Специалисты отмечают, что средний чек по автокредиту вырос за год на 24%, а средний срок автокредитования — на 11 месяцев.

В топ-5 регионов по объемам выдачи автокредитов вошли Москва (5,02 тыс. кредитов на 10,13 млрд рублей), Московская область (4,64 тысячи на 8,53 млрд рублей), Петербург (3,11 тысячи на 5,48 млрд рублей), Краснодарский край (2,58 тысячи на 4,11 млрд рублей) и Татарстан (2,63 тысячи на 3,63 млрд рублей).

Специалисты кредитного бюро зафиксировали прирост объемов из топ-30 по выдачам автокредитов в январе 2024 года во всех регионах по сравнению с декабрем 2023 года. Наибольший рост продемонстрировала Новосибирская область — там объемы автокредитования выросли сразу на 134%, а количество — на 86%. Средний размер автокредита также вырос во всех регионах из топ-30, причем самый большой рост зафиксирован в Челябинской области (+39%).

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Источник: iz.ru