Топ-5 ошибок при замене ремня ГРМ, которые вас разорят

Моторист Степанцов назвал ошибки при установке ремня ГРМ

Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) — очень важная процедура, при ее проведении необходимы точность и внимание к деталям. Ремень играет ключевую роль в работе двигателя, обеспечивая синхронизацию работы клапанов и поршней. Если при его замене будут допущены ошибки, это может привести к серьезным повреждениям мотора. Моторист Алексей Степанцов назвал топ-5 ошибок, возможных при замене ремня ГРМ.

Так, одной из самых частых ошибок является неправильное натяжение ремня ГРМ. Чересчур слабое натяжение может привести к проскальзыванию ремня, а слишком сильное повышает нагрузку на подшипники и может повлечь их преждевременный износ.

Эксперт рекомендует использовать специальные инструменты для натяжения и рекомендации производителя по натяжению ремня.

Неправильное расположение меток на шестернях коленчатого и распределительного валов может привести к понижению мощности двигателя или даже к механическим повреждениям.

Следует проверить расположение меток совпадения перед заменой ремня и убедитесь, пояснил моторист.

В последнее время на российском рынке появилось множество контрафактных запчастей. Ремни ГРМ и сопутствующие детали специалист советует покупать от известных брендов, а также в проверенных магазинах. В долгосрочной перспективе это окажется выгоднее.

При замене ремня ГРМ нередко нужно также заменить натяжные и обводные ролики, а иногда и водяной насос, пояснил Степанцов. Если этого не сделать, то новый ремень может вскоре выйти из строя.

Игнорирование инструкций производителя также является одной из частых ошибок при замене ремня ГРМ. Для каждой машины существуют индивидуальные интервалы замены ремня ГРМ, и их нужно строго соблюдать. Игнорирование спецификаций и рекомендаций производителя может привести к неправильной установке и, как следствие, к поломке мотора, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» назвал 15 деталей в машине, которые запрещено менять самостоятельно.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: SPEEDME.RU