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Масло «Газпромнефть-СМ» прошло испытание гонками «Игр будущего»

«Газпромнефть – смазочные материалы» разработала синтетическое моторное масло G-Energy Racing 5W-40 для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Благодаря уникальной рецептуре синтетическое моторное масло G-Energy Racing 5W-40 подходит как для гоночных болидов, так и для современных легковых автомобилей.

Эффективная формула смазочных материалов разработана при помощи «Алхимика» – цифровой системы на базе искусственного интеллекта. Высокотехнологичная синтетическая основа и усиленный пакет присадок гарантируют максимальную защиту двигателя. Масло снижает трение механизмов, предотвращает износ и перегрев узлов в условиях экстремальных нагрузок, а также сохраняет их чистоту.

Продукция «Газпромнефть-СМ» прошла дополнительную проверку и доказала эффективность и надежность во время «Игр будущего». Моторные масла G-Energy Racing использовали для обслуживания болидов фиджитал-гонки. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники. Динамика изменения показателей показала повышенную надежность смазочных материалов по защитным и противоизносным свойствам.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Газпромнефть-СМ» традиционно поддерживает автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях. На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать совершенно уникальные смазочные материалы – "продукты будущего", которые будут востребованы в самых современных двигателях. Преимущество нашей новой разработки в том, что класс вязкости позволяет использовать ее как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60% двигателей автопарка России».

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За Рулем«За рулем»
Фото:Алексей Орлов
Количество просмотров 3
05.03.2024
Фото:Алексей Орлов
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