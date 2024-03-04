Лихачу, в Land Cruiser которого стреляли гаишники, грозит тюрьма

Екатеринбуржец, устроивший гонки с ГИБДД, может сесть на 6 лет

Следователи полиции завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Бочкова, устроившего гонки с сотрудниками ГИБДД на своем Land Cruiser. Инцидент произошел на ЕКАД, когда мужчина не остановился по требованию инспектора, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Полицейские были вынуждены стрелять из табельного оружия. В результате машина улетела в кювет и перевернулась. Выяснилось, что вместе с лихачом в автомобиле находилась его 15-летняя дочь.

Уточняется, что на водителя сотрудниками ОП № 6 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ за управление ТС нетрезвым лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

Известно, что Дмитрия уже лишали прав. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

В УГИБДД по Свердловской области уточнили, что водитель машины, двигаясь на большой скорости, на самых оживленных участках дорог многократно совершал опасные маневры: резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД РФ, создавая реальную угрозу безопасности граждан.

Ранее «За рулем» сообщал, что на федеральной трассе в Челябинской области столкнулись два большегруза.

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Источник: Ura.ru