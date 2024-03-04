#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лихачу, в Land Cruiser которого стреляли гаишники, грозит тюрьма
4 марта
Лихачу, в Land Cruiser которого стреляли гаишники, грозит тюрьма
Екатеринбуржец, устроивший гонки с ГИБДД, может...
Чем больше машин, тем больше проблем: на рынке нехватка запчастей для авто из КНР
4 марта
Чем больше машин, тем больше проблем: на рынке нехватка запчастей для авто из КНР
Эксперты: ремонт машин из КНР подорожал за год...
Москвич
4 марта
Раритетный Москвич за 1,5 млн рублей: что предлагают за такие деньги
На Ямале продают коллекционный Москвич-400 за...

Лихачу, в Land Cruiser которого стреляли гаишники, грозит тюрьма

Екатеринбуржец, устроивший гонки с ГИБДД, может сесть на 6 лет

Следователи полиции завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Бочкова, устроившего гонки с сотрудниками ГИБДД на своем Land Cruiser. Инцидент произошел на ЕКАД, когда мужчина не остановился по требованию инспектора, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Полицейские были вынуждены стрелять из табельного оружия. В результате машина улетела в кювет и перевернулась. Выяснилось, что вместе с лихачом в автомобиле находилась его 15-летняя дочь.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

Уточняется, что на водителя сотрудниками ОП № 6 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ за управление ТС нетрезвым лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

Известно, что Дмитрия уже лишали прав. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

В УГИБДД по Свердловской области уточнили, что водитель машины, двигаясь на большой скорости, на самых оживленных участках дорог многократно совершал опасные маневры: резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД РФ, создавая реальную угрозу безопасности граждан.

Ранее «За рулем» сообщал, что на федеральной трассе в Челябинской области столкнулись два большегруза.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ura.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
04.03.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0