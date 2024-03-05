Ушедший из-за санкций японский бренд зарегистрировал в РФ новые модели

Компания Mitsubishi Motors запатентовала более десятка новых моделей для России

Японская компания Mitsubishi Motors (MMC) запатентовала в России названия целого ряда своих моделей, а также фирменные технологии. Речь идет об исключительных правах на использование названий, являющихся торговыми марками. В свежей выгрузке базы данных Роспатента содержатся данные о более чем десятке наименований.

Некоторые торговые марки MMC, регистрация 2024 года:

ASX

Outlander

Eclipse Cross

Eclipse

Attrage

Colt

Lancer

Triton

DI-D

S-AWC

AWS

Судя по сообщению источника, полный список гораздо длиннее. Отметим, что первые восемь пунктов в приведенном перечне – это модели автомобилей Mitsubishi, а DI-D и S-AWC – это, соответственно, система впрыска в дизелях и система полного привода. Что скрывается под аббревиатурой AWS – неизвестно. Можно предположить, что это полноуправляемое шасси, «all-wheel steering».

Напомним, Mitsubishi ушла из России в 2022-м. В марте из-за логистических сложностей компания прекратила экспорт автомобилей и запчастей в РФ, а в апреле – остановила производство на заводе в Калуге.

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Источник: Автопоток