Ушедший из-за санкций японский бренд зарегистрировал в РФ новые модели
Японская компания Mitsubishi Motors (MMC) запатентовала в России названия целого ряда своих моделей, а также фирменные технологии. Речь идет об исключительных правах на использование названий, являющихся торговыми марками. В свежей выгрузке базы данных Роспатента содержатся данные о более чем десятке наименований.
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Некоторые торговые марки MMC, регистрация 2024 года:
- ASX
- Outlander
- Eclipse Cross
- Eclipse
- Attrage
- Colt
- Lancer
- Triton
- DI-D
- S-AWC
- AWS
Судя по сообщению источника, полный список гораздо длиннее. Отметим, что первые восемь пунктов в приведенном перечне – это модели автомобилей Mitsubishi, а DI-D и S-AWC – это, соответственно, система впрыска в дизелях и система полного привода. Что скрывается под аббревиатурой AWS – неизвестно. Можно предположить, что это полноуправляемое шасси, «all-wheel steering».
Напомним, Mitsubishi ушла из России в 2022-м. В марте из-за логистических сложностей компания прекратила экспорт автомобилей и запчастей в РФ, а в апреле – остановила производство на заводе в Калуге.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автопоток