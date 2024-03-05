#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024
5 марта
Простота ремонта, надежность и безотказность: названы лучшие авто 2024
Модели Subaru и Toyota возглавили ежегодный...
Смертельная авария в Челябинской области: погибли дети
5 марта
Смертельная авария в Челябинской области: погибли дети
Двое детей и взрослые погибли в ДТП в...
Okavango на 90 мм длиннее, на 15 мм шире и на 81 мм выше, чем Monjaro. Превосходство над Атласом – 190, 10 и 65 мм соответственно. Большая машина!
5 марта
Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам
Эксперт «За рулем» подметил интересные...

Ушедший из-за санкций японский бренд зарегистрировал в РФ новые модели

Компания Mitsubishi Motors запатентовала более десятка новых моделей для России

Японская компания Mitsubishi Motors (MMC) запатентовала в России названия целого ряда своих моделей, а также фирменные технологии. Речь идет об исключительных правах на использование названий, являющихся торговыми марками. В свежей выгрузке базы данных Роспатента содержатся данные о более чем десятке наименований.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Некоторые торговые марки MMC, регистрация 2024 года:

  • ASX
  • Outlander
  • Eclipse Cross
  • Eclipse
  • Attrage
  • Colt
  • Lancer
  • Triton
  • DI-D
  • S-AWC
  • AWS

Судя по сообщению источника, полный список гораздо длиннее. Отметим, что первые восемь пунктов в приведенном перечне – это модели автомобилей Mitsubishi, а DI-D и S-AWC – это, соответственно, система впрыска в дизелях и система полного привода. Что скрывается под аббревиатурой AWS – неизвестно. Можно предположить, что это полноуправляемое шасси, «all-wheel steering».

Напомним, Mitsubishi ушла из России в 2022-м. В марте из-за логистических сложностей компания прекратила экспорт автомобилей и запчастей в РФ, а в апреле – остановила производство на заводе в Калуге.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
05.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0