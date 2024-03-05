Отечественная Lada традиционно лидирует на рынке РФ по итогам продаж февраля

«Автостат»: продажи автомобилей в феврале выросли на 85%

По итогам февраля в России реализовано 103 954 новых легковых автомобиля, этот показатель на 85,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такую статистику приводят аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа рынка.

Отечественная Lada по-прежнему занимает лидирующие позиции, на долю марки в феврале пришлось порядка 28% – 28 673 проданных экземпляра. Среди иномарок лидером впервые стал бренд из Китая Geely, его продажи в феврале составили 12 262 машины. Затем в рейтинге идут «китайцы»: Haval (11 974 шт.), Chery (9933 шт.), Changan (5993 шт.), Exeed (3421 шт.), Omoda (3123 шт.), Lixiang (2691 шт.) и Tank (2031 шт.). Замыкает топ-10 японская Toyota (1634 шт.)

По словам специалистов «Автостата», все бренды в феврале продемонстрировали положительную динамику. А самый лучший результат – у Changan (рост в 12,7 раза). Меньше остальных объемы реализации выросли у Toyota (+13,6%). По итогам первых двух месяцев 2024 года в РФ продано 184 166 новых легковых машин – на 81,7% больше, чем в январе-феврале 2023 года. В плюсе оказались все бренды, больше всех «выросли» Changan (в 14,2 раза) и Toyota (+14,7%) соответственно.

Что касается моделей, первенство традиционно занимает Lada Granta – в феврале реализовано 13 067 таких машин. Лучшей иномаркой назван кроссовер Haval Jolion с результатом 5039 машин (рост в 2,2 раза). На втором месте еще один «китаец» – кроссовер Geely Monjaro (4830 шт.). Отметку в 4 тысячи реализованных автомобилей преодолели и два отечественных внедорожника: Lada Niva Travel (4171 шт.) и Lada Niva Legend (4144 шт.), их рост составил 18,7% и 74,6% соответственно.

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Источник: autostat.ru