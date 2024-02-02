Какие авто покупают россияне – исследование «За рулем»

Прогноз «За рулем»: в 2024 году в России будет продано минимум 1 075 000 легковых машин

Продажи новых легковушек в 2023 году оказались лучше, чем предполагалось. По данным АО ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»), на учет поставлено 1 058 708 машин, что больше прошлогоднего результата на 69%.

Какие машины покупали в России в 2023-м

Лидирует, разумеется, Лада. Продано 324 446 машин (по данным ППК), произведено 374 077 (по данным самого АВТОВАЗа).

На долю Лады приходится 30,6% рынка. Это в полтора раза больше, чем было до 2022 года. Однако и китайские автогиганты не сидят сложа руки.

На втором месте Chery с долей 11,2%. Добавляем к этому все остальные бренды концерна: Exeed, Omoda, Jaecoo плюс самостоятельные у нас, но входящие в его состав в Китае Jetour и Kaiyi. И получаем уже 21,1%.

«Бронза» у марки Haval (10,6%), но с помощью родственных марок Tank и GWM доля вырастает до 12,3%.

В итоге почти две трети рынка (64%) приходятся на три концерна. Такое явление в экономике называется олигополия, доминирование нескольких крупных игроков. Но не спешите называть эту ситуацию новой для нас: в докризисном 2021 году альянс Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ и Hyundai-Kia вдвоем занимали 56,4% рынка. Плюс Volkswagen – и выходило уже 68,3% на трех гигантов. Так что формально сейчас у нас конкуренции даже больше.

Рост большинства брендов измеряется не процентами – продажи увеличились в несколько раз. Kia, Hyundaiи Toyota даже без официальных поставок умудрились удержаться в топ‑10 марок. Вот что делает всенародная любовь! Запасы Тойот истощились, и позиции поддерживает «серый» импорт. А вот новые Kia и Hyundai потихоньку дособирал Автотор.

Как менялись цены на автомобили в 2023-м

Средняя цена нового автомобиля за год выросла на 23% и перевалила за 3 млн рублей. В 2019‑м этот показатель равнялся 1,52 млн рублей. Отметим, что аналитики учитывают реальные суммы сделок, а не рекомендованные цены из прайс-листов.

Мизерным утешением служит небольшое снижение цен за последние четыре месяца года. Сыграли роль два фактора:

появилось немало сравнительно недорогих седанов, укладывающихся в диапазон 2–3 млн рублей

повышение Центробанком ключевой ставки сделало существенно дороже кредиты и, как следствие, охладило покупательский интерес.

Дилеры отреагировали отказом от накруток и даже вернулись к скидкам и подаркам. Сейчас машины многих брендов реально купить дешевле рекомендованной цены.

Откуда везли автомобили в Россию в 2023-м

Интересна структура ввоза автомобилей по странам.

Среди новых машин, понятно, доминирует Китай. В декабре из 78,1 тысячи штук 76,1% импортировали из КНР. Кстати, благодаря России наш восточный партнер в 2023 году впервые стал крупнейшим экспортером автомобилей – хотя китайские автомобили в больших количествах поставляют и в другие страны.

Еще 17,4% машин ввезли через Киргизию. Очевидно, что всё это «серый» импорт.

Из 23,4 тысячи подержанных автомобилей в декабре 60,2% пришли из Японии, 14,7% – из Беларуси, 8,7% – из Кореи.

Сколько новинок появилось на авторынке России в 2023-м

В 2021 году, последнем докризисном, рубеж в 50 тысяч проданных машин перешагнули восемь марок. Сейчас – вдвое меньше. Но есть и положительные моменты.

Никогда в последние годы на российский рынок не выходило столько новинок. В Гран-при «За рулем» обычно отбиралось до полусотни премьер, а нынче набралось 58. Это без учета рестайлингов, новых модификаций и «серого» импорта: с ними вместе выйдет до полутора сотен.

В модельном зачете тоже есть примечательные моменты, если сравнить его с таблицей докризисного 2021‑го. Haval Jolion продавался немногим хуже, чем прежний бестселлер Hyundai Creta. А Chery Tiggo 7 Pro Max выступил на уровне сверхпопулярного кроссовера Renault Duster.

Здоровяков вроде Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed TXL и VX в топ‑25 у нас прежде вообще не было. А ведь цены на них кусаются, без 4 млн рублей не подступиться! В прежние времена за эти деньги были доступны совсем не китайские машины аналогичных размеров, но на вершину таблицы они что-то не пробивались.

Еще мы привыкли сетовать, что рынку не хватает седанов и лифтбеков, которые доступнее кроссоверов. И что же видим? В топ‑30 самых продаваемых вошел только JAC J7. И то во многом благодаря корпоративным продажам в такси. Kaiyi E5 и Omoda S5 продаются с весны, но не добрались даже до отметки в 7000 машин. Может, российский покупатель богаче, чем мы привыкли думать?

Про «серый» импорт

Ассортимент хорош, но выбор стал сложнее. Раньше смотрели по деньгам, комплектации, дизайну. Теперь на первый план вышел вопрос: не останусь ли я без сервисной поддержки? Даже у основных китайских марок – Chery, Haval, Geely, Changan – ожидание кузовных и гарантийных запчастей порой растягивается на месяцы.

Иные «новорожденные» бренды легко могут исчезнуть с нашего рынка в одночасье. Отчасти для того и плодят их в КНР, чтобы при необходимости свернуть подразделение без ущерба для имиджа головной компании. Только вдумайтесь: за год в России появилось 19 китайских марок, количество дилеров китайских брендов в общем числе выросло с 31% до 65%. Большинство явно вышло без какой-либо стратегии на будущее, чисто в расчете «выстрелить» на перспективном рынке.

И поди пойми, насколько официально присутствует та или иная компания. Дилерские группы смело объявляют себя дистрибьюторами и импортерами, но скрывается за этим пока лишь желание продавать машины. Например, автомобилями Jetta торгуют аж три компании. И все вроде как ­«официалы».

Не только экзотика

На что рассчитывают покупатели экзотики вроде марок Zeekr и Li – вообще непонятно. На то, что они не будут ломаться? Что торгующий ими автосалон с красивой вывеской будет держать склад дорогих экзотических запчастей? Не будьте наивны. Даже в пору официального присутствия всех грандов автоиндустрии общение с их дилерами и представительствами у многих оказывалось очень неприятным. Но ведь покупают!

Объем «серого» импорта по году варьировался вокруг 10%. В статистике по моделям нельзя четко выделить весь этот объем. Так, новое поколение Kia Sportage заняло 26-е место с результатом 8199 машин. Какую-то долю корейцы успели ввезти официально, поэтому количество «серых» авто­мобилей непонятно.

То же самое можно сказать о моделях Toyota Camry (6499 машин), Hyundai Santa Fe (5793), Toyota RAV4 (3996) и далее по длинному списку других хорошо знакомых нам названий. Преимущественно японских и корейских, хотя хватает и европейского ­премиума.

Но есть и машины, которые «белыми» быть не могут. Среди них топ‑10 по продажам составили Zeekr 001 (2914 машин), Li L9 (2634), Mazda CX‑4 (2020), Li L7 (1842), Ram 1500 (1604), Volkswagen Bora (1602), Volkswagen ID.4 (1300), Mitsubishi Xpander (997), Mazda Atenza (819) и Toyota Avalon (818). Не такие уж низкие результаты с учетом потенциальных проблем с обслуживанием. Из всего списка их не будет разве что у Атенцы, которая копирует широко распространенную в России Мазду 6.

Прогнозы

Прогноз «Автостата» на 2024 год – 1 млн машин (–5,5%) при плохом сценарии, 1,25 млн (+18%) при базовом и 1,4 млн (+32%) при хорошем развитии ситуации. Прогноз нашего главреда таков: от 1 075 000 машин (пессимистичный сценарий) до 1 175 000 машин (базовый) и до 1 250 000 (оптимистичный).

Будем надеяться что, как и год назад, прогноз окажется заниженным. Судя по всему, в новинках недостатка не будет. А к ценам, как показывает статистика, покупатели привыкли на удивление быстро. Сможем повторить?

Цифры и факты

Сегмент легких коммерческих машин вырос на 20%, до 90,4 тысячи штук. С 2019‑го меньше было только в прошлом году.

С февраля 2022 года по декабрь 2023‑го доля китайских марок выросла с 9% до 61%. Американские, европейские, корейские и японские ужались с 70% до 8,5%.

Грузовики рванули вверх сразу на 71% (143,7 тысячи штук). Это почти в полтора раза больше, чем в докризисном 2021 году (100 тысяч штук), и лучший показатель за последние пять лет.

К российским брендам в сегменте легковых машин теперь относят не только Ладу и УАЗ, но также Москвич и Evolute. По итогам года все вместе они заняли 33% рынка.

Новых электро­мобилей встало на учет за год 14 089 штук. Рост сегмента – в 4,7 раза. «Российский» Evolute занял только второе место (2020 машин). А первыми стали «серые» электромобили Zeekr (3724 штуки). Третье место у марки Volkswagen (2000 машин).

Автобусы с ростом на 27% (16,3 тысячи штук) выдали лучший результат с 2019 года.

Объем «серого» импорта снижается из-за усложнения схем поставки и оформления. Импорт официальный растет за счет активизации китайских брендов.

Календарь автопремьер 2024 года можно посмотреть здесь.