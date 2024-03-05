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«Запорожец» за 2 млн рублей: что предлагают за такие деньги
В Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986...

«Запорожец» за 2 млн рублей: что предлагают за такие деньги

В Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей

В Екатеринбурге продают тюнингованный Запорожец за 2 млн рублей. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.

На продажу выставлен ЗАЗ-968 – седан в красном кузове. Машина 1986 года выпуска, пробег составил 55 тысяч километров. У седана левосторонний руль, механическая коробка передач, задний привод и двигатель объемом 1,2 литра, а также мощная аудиосистема. Согласно ПТС, у авто было три владельца.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968
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Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

ЗАЗ-968 выпускали на Запорожском автозаводе в период с 1971 по 1994 годы. В основном эти модели выпускались в специальных версиях для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что коллекционный ГАЗ продают в Ноябрьске (ЯНАО) за 1,5 млн рублей, соответствующее объявление размещено на «Авито-Авто». Автомобиль 1941 года выпуска до сих пор на ходу. Также уточняется, что у машины оригинальный ПТС.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968

Ранее «За рулем» советовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».

Источник: «Авито-Авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
05.03.2024
Фото:Авито
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