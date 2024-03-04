Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

«За рулем» посоветовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца»

Mazda CX-5

За три миллиона на вторичке можно купить CХ-5 2019-2020 года выпуска. Интересное предложение: этот кроссовер не только привлекателен внешне, удобен в управлении и комфортен в дальних поездках, но еще и надежен в эксплуатации.

Бензиновые двигатели Skyactiv за исключением регулярного обслуживания внимания к себе не требуют. Следить нужно разве что за приводным ремнем и его роликами. Из-за частых срабатываний системы «старт-стоп» привод редко служит больше 70-80 тысяч км. При покупке лучше сразу его поменять.

Осторожнее с дизельными модификациями. Слабое место турбодизеля 2.2 – уплотнения топливных форсунок. Иногда они теряют герметичность на пробегах 60-80 тысяч км. И если вовремя не заметить, можно попасть на крупный ремонт мотора.

Многие расходники существенно дороже, чем на атмосферные двигатели других марок. Например, оригинальные свечи зажигания.

Слой лакокрасного покрытия у Мазды тонкий. Через несколько лет капот и бампер покроются сколами. В салоне – уютно и удобно. Материалы качественные, сборка добротная. Но кожаная оплетка руля к 100 тысячам будет основательно отполирована.

Skoda Kodiaq

Kodiaq будет примерно такого же возраста, что и Mazda. Но он значительно крупнее СХ-5 во всех измерениях - у него просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л). Встречаются даже 7-местные версии. Поэтому Skoda в качестве семейного автомобиля выглядит более предпочтительной.

Двигатели – исключительно наддувные. Самый надежный – двухлитровый турбодизель. Его ресурс составляет 350-400 тысяч км. Откровенно слабых мест нет – износ у всех деталей равномерный, но только при условии использования хорошего масла и топлива.

Основная часть машин оснащена бензиновыми турбомоторами 1.4 (150 л.с.) или 2.0 (180 л.с.). С ними чуть больше хлопот.

Младший двигатель семейства ЕА211 избавился от многих болячек двигателей первого поколения. Вместо проблемной цепи ГРМ появился ремень, исчез быстрый износ поршневой группы. Из массовых неисправностей — с годами начинает заедать актуатор турбины. Также нужно следить за герметичностью насоса системы охлаждения. Хотя ресурс у обоих моторов тоже неплох – 270-280 тысяч км.

Машины с механикой встречаются редко. В основном, пару двигателям составляют роботизированные коробки DSG (6-ступенчатая DQ-250 с бензиновым 1,4 л, с более мощным бензиновым и дизелем – 7-ступенчатая DQ-500). Обе коробки с «мокрыми» сцеплениями и довольно надежные. Но придирчивая диагностика требуется обязательно. Цены на замену мехатроника или пакета сцеплений могут достигать шестизначных значений.

Окраска и антикоррозионная защита кузова у Шкоды превосходная. Сколов и ржавчины нет даже у великовозрастных машин. Приборная панель может быть как классическая, так и виртуальная. Материалы и эргономика салона – на высоте.

Kia Sorento Prime

Плюс-минус 3 млн рублей стоит пятилетний Kia Sorento Prime. Львиная доля автомобилей с турбодизелем 2.2 мощностью 200 л.с. И этот двигатель – практически беспроблемный: первого серьезного вмешательства при условии заботливого обслуживания и аккуратной эксплуатации не стоит ждать раньше 200 тысяч км.

Примерно столько ходит топливный насос. Правда, лучше перестраховаться и поменять его при первых же признаках износа. Иначе металлическая стружка, попадающая в солярку, быстро прикончит топливную аппаратуру. Иногда на 200 тысячах км умирает турбина. Но это скорее исключение, чем правило.

К восьмиступенчатому автомату A8MF1, который появился после рестайлинга, претензий нет. А вот смазывать шлицы углового редуктора нужно каждые 40 тысяч км – иначе попадете на дорогой ремонт.

Хромированное покрытие декоративных накладок и лакокрасочное покрытие кузовных деталей нестойкие. Интерьер получился спокойным, особенно на фоне следующего поколения. Материалы плохо переносят большие пробеги.

Volvo XC40

В рамки оговоренного бюджета вписывается Volvo XC40 2019-2020 года выпуска. Автомобиль построен на платформе СМА и унифицирован с Geely Tugella и Monjaro.

Под капотом только двухлитровые «четверки» — бензиновые и дизельные. Оптимальный (а потому и самый популярный) – бензиновый двигатель Т4 мощностью 190 л.с. Массовых поломок за ним не замечено.

Чуть больше мороки с дизелем. Чаще всего приходится чистить клапан системы EGR.

За подключение задних колес отвечает муфта BorgWarner (она же Haldex) пятого поколения. Чтобы она работала исправно, жидкость в ней необходимо менять каждые 50 тысяч км. Фильтр по технологии не меняется, но техцентры давно наловчились делать промывку. И пренебрегать ею не стоит, иначе из-за отложений муфта быстрее выйдет из строя.

Редко встречаются машины с трехцилиндровым турбомотором 1.5, который устанавливали на Geеly Coolray. Обычно это ХС40, пригнанные из Европы. К нам такие машины официально не поставляли.

Несмотря на скромные габариты, Volvo XC40 довольно вместителен. Салон сделан из качественных и износостойких материалов. «Сверчки» появляются только ближе к 200 тысячам км.

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