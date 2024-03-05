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Эти ошибки вам дорого обойдутся: их совершает большинство водителей

Автомеханик Стрельбицкий указал на 5 ошибок, которые водители допускают весной

Зачастую с наступлением весны водители пренебрегает техобслуживанием автомобиля, сообщил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он отметил, что два раза в год (накануне и после зимы) требуется дополнительное внимание к техническому состоянию автомобиля. Поэтому не стоит пропускать регулярное ТО на сервисе, проверку работы всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров.

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Еще одна частая ошибка – несвоевременная замена зимних шин на летние. Это может заметно повлиять на безопасность и управляемость автомобиля, ведь шины обеспечивают сцепление с дорогой.

Еще одна распространенная ошибка – когда водитель не принимает во внимание дорожные условия. Весной трасса может быть скользкой из-за таяния снега, поэтому нужно адаптировать свой стиль вождения к создавшимся условиям.

Четвертая ошибка – не обращать внимание на кузов. В зимний период машина покрывается реагентами, поэтому ее необходимо хорошо отмыть со специальными средствами.

Пятая ошибка – водитель не следит за состоянием радиатора. Зимой на него налипает грязь, это приводит к перегреву двигателя. Очистить радиатор можно в сервисе или на мойке, подытожил специалист.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
05.03.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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