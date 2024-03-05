#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета
5 марта
Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета
Похожий на Lada Vesta детский кабриолет...
Omoda C5
5 марта
Дешевле на полмиллиона: кроссовер Omoda C5 стал доступнее для россиян
Omoda предложил россиянам скидки до 530 тыс....
UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов
5 марта
UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов
На выпуск обновленного Chevrolet Cobalt в...

Власти Китая обеспокоены намерением США в отношении китайских авто

КНР: попытка США установить нетарифные барьеры подрывает мировой автопром

Китай серьезно обеспокоен расследованием США в отношении автомобилей китайского производства, якобы используемых для слежки за американцами, заявил представитель Министерства коммерции КНР.

Что касается попытки США установить нетарифные барьеры, то это создаст препятствия нормальному экспорту китайских автомобилей под предлогом национальной безопасности.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Такие действия подрывают мировую автомобильную промышленность и цепочки поставок, и пострадают, в первую очередь, американские потребители.

Власти Поднебесной заявили, что если Соединенные Штаты не намерены уважать рыночные принципы и создавать справедливую конкурентную среду для предприятий всех стран, то Китай, в свою очередь, примет эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов. Какие именно, раскрывать не стали.

В России появится новый среднеразмерный кроссовер за разумные деньги

Джо Байден ранее запустил расследование в отношении китайских автомобилей, ввозимых в США, из-за возможных угроз для национальной безопасности. Он выразил опасения, что автомобили из Китая, как правило, имеют подключение к смартфонам их владельцев, таким образом, можно собирать конфиденциальную информацию о гражданах и объектах инфраструктуры, а затем передавать ее китайским властям.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash/Depositphotos
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Unsplash/Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0