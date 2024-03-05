Власти Китая обеспокоены намерением США в отношении китайских авто
Китай серьезно обеспокоен расследованием США в отношении автомобилей китайского производства, якобы используемых для слежки за американцами, заявил представитель Министерства коммерции КНР.
Что касается попытки США установить нетарифные барьеры, то это создаст препятствия нормальному экспорту китайских автомобилей под предлогом национальной безопасности.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Такие действия подрывают мировую автомобильную промышленность и цепочки поставок, и пострадают, в первую очередь, американские потребители.
Власти Поднебесной заявили, что если Соединенные Штаты не намерены уважать рыночные принципы и создавать справедливую конкурентную среду для предприятий всех стран, то Китай, в свою очередь, примет эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов. Какие именно, раскрывать не стали.
Джо Байден ранее запустил расследование в отношении китайских автомобилей, ввозимых в США, из-за возможных угроз для национальной безопасности. Он выразил опасения, что автомобили из Китая, как правило, имеют подключение к смартфонам их владельцев, таким образом, можно собирать конфиденциальную информацию о гражданах и объектах инфраструктуры, а затем передавать ее китайским властям.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС