Власти Китая обеспокоены намерением США в отношении китайских авто

КНР: попытка США установить нетарифные барьеры подрывает мировой автопром

Китай серьезно обеспокоен расследованием США в отношении автомобилей китайского производства, якобы используемых для слежки за американцами, заявил представитель Министерства коммерции КНР.

Что касается попытки США установить нетарифные барьеры, то это создаст препятствия нормальному экспорту китайских автомобилей под предлогом национальной безопасности.

Такие действия подрывают мировую автомобильную промышленность и цепочки поставок, и пострадают, в первую очередь, американские потребители.

Власти Поднебесной заявили, что если Соединенные Штаты не намерены уважать рыночные принципы и создавать справедливую конкурентную среду для предприятий всех стран, то Китай, в свою очередь, примет эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов. Какие именно, раскрывать не стали.

Джо Байден ранее запустил расследование в отношении китайских автомобилей, ввозимых в США, из-за возможных угроз для национальной безопасности. Он выразил опасения, что автомобили из Китая, как правило, имеют подключение к смартфонам их владельцев, таким образом, можно собирать конфиденциальную информацию о гражданах и объектах инфраструктуры, а затем передавать ее китайским властям.

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Источник: ТАСС